Difundieron fotos de Wanda Nara "al natural" en Ibiza y respondió con una fuerte acusación

La empresaria salió al cruce de las críticas por su aspecto físico tras la viralización de imágenes en bikini. Aseguró que las fotos fueron alteradas y apuntó contra “trolls pagos”.
Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que se difundieran fotos suyas en bikini durante unas vacaciones familiares en Ibiza. Las imágenes, publicadas por un medio turco, generaron una ola de comentarios en redes sociales sobre su apariencia física y el supuesto uso de filtros y retoques en las fotos que comparte habitualmente.
Las fotografías fueron publicadas por el portal turco Populicc y muestran a la empresaria junto a su pareja, Martín Migueles, y sus hijas disfrutando de un día de playa en Italia. Poco después, las imágenes se viralizaron en la red social X, donde numerosos usuarios compararon esas postales con las que Wanda suele publicar en sus perfiles.
Entre los comentarios, algunos aseguraron que su aspecto era diferente al que muestra en Instagram y la acusaron de abusar de la edición digital. “¿Y la de Instagram dónde está?”, escribió una usuaria identificada como seguidora de Mauro Icardi y la China Suárez. Otra agregó: “Esta es la realidad, sin filtros ni Photoshop. Wanda, nadie te cree”.
Frente a la repercusión, la conductora respondió desde sus redes sociales y rechazó las críticas. Además, sostuvo que las imágenes habían sido manipuladas por el medio que las publicó.
“Una cosa es un video y otra es el Photoshop que hacen ustedes, los trolls pagos. Amo mi cuerpo”, expresó Wanda, defendiendo su imagen y cuestionando a quienes la atacan en las redes.
No es la primera vez que medios turcos publican fotografías suyas “al natural”. En ocasiones anteriores, la empresaria también respondió a las críticas y manifestó su desacuerdo con que su físico continúe siendo motivo de debate público.
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