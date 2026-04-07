Fabián Cubero estalló contra Nicole Neumann por la internación de Allegra

El periodista de Nicolás Peralta explicó la situación “Allegra, que es la del medio, estuvo internada en un sanatorio” y agregó como se enteró de lo que pasó “Esto lo puedo contar porque el fin de semana fui a pasar Pascuas con ellos. Y a Fabián casi no lo vi, porque desde el jueves que Allegra quedó internada en el sanatorio Nordelta, Fabián durmió las tres noches ahí”.

Nicol

Respecto a la situación que atravesó la adolescente hospitalizada aclaró “Estuvo en el tercer piso internada en observación, porque incluso estuvo con una guía. Y le dieron el alta ayer al mediodía, que era Pascuas, pero no sabían si se lo daban”.

Ante la consulta de sus compañeros de "SQP" sobre la presencia de Nicole detalló “Estuvo un par de horas. Fue un ratito a la tarde el viernes y un ratito a la tarde el sábado” y además, aclaró que a las chicas les tocaba estar con su papá y que el exfutbolista no se separó de ellas.

image Fabián Cuber junto a sus hijos

Nicolás Peralta dio a entender que el enojo de Cubero con su ex tiene que ver con la exposición mediática de lo ocurrido “Empezaron a llamar los familiares. Los abuelos están en el Mar del Plata, los tíos, ellos intentaron mantenerlo en la privacidad para no alertar y no preocupar a una abuela, la que está 400 km, y a un montón de familiares. La idea era no contarlo y no exponer a la nena. Pero se enteraron por esta historia hace un rato”.

Para completar la información, la panelista Ximena Capristo sumó un dato importante “Una de mis amigas, que es médica y que trabaja ahí en el Sanatorio Nordelta, me dijo que Nicole estuvo 10 minutos”.