Sacaron en ambulancia a Andrea Del Boca de Gran Hermano: cómo está

La actriz sufrió un accidente doméstico en el que su cara pegó contra el piso. Le hicieron una tomografía facial y una radiografía de tórax. ¿Volverá a la casa?
Andrea Del Boca tuvo que salir, por segunda vez, de la casa de Gran Hermano, Generación Dorada. La actriz volvió a romper el aislamiento a consecuencia de una caída repentina que sufrió en la cocina de la casa más famosa del país. Después de ser asistida por médicos, fue sacada en ambulancia y traslada a una clínica, de San Isidro.
"Andrea tuvo un accidente doméstico. Los que la vieron caer, ella cae de boca. Y lo que impresionan de las imagenes, lo que las vimos de acá afuera, yo estuve chequeando un par de cámaras, es que cae con peso muerto. Y no tiene reacción para amortiguar el golpe, con sus manos".
"Le están haciendo una tomografía facial y una radiografía de tórax. Y, obviamente, en el caso que esté todo bien regresará al juego. Y sino, veremos cómo continúa todo esto", compartió Santiago Del Moro, conductor del reality show, a los participantes del juego.
"Ella está bien, está estable. Pero, obviamente, está bajo chequeo médico. Eso por un lado... Y, por el otro, agradecerles a los que estuvieron poniendo el cuerpo y la contención hasta que llegaron los médicos, que llegaron rápidamente, gracias a Dios".
Anna, hija de Andrea, que trabaja en uno de los programas de streaming de Telefe, por su parte aportó detalles sobre la tendencia de su madre a sufrir accidentes domésticos: “Es muy torpe. Se cae todo el tiempo, se tropieza. No sé qué le pasa”.
La hija de la actriz contó que en una ocasión anterior su madre sufrió la fractura de una costilla como consecuencia de una caída. Además, compartió que las lesiones en la cadera y otros golpes han sido frecuentes, aunque en esta oportunidad no se reportaron consecuencias graves. “Nada grave, eso está bueno”.
comentar