Sacaron en ambulancia a Andrea Del Boca de Gran Hermano: cómo está

ANDREA Y SUS ACCIDENTES

Anna, hija de Andrea, que trabaja en uno de los programas de streaming de Telefe, por su parte aportó detalles sobre la tendencia de su madre a sufrir accidentes domésticos: “Es muy torpe. Se cae todo el tiempo, se tropieza. No sé qué le pasa”.

Andrea Del Boca, nota

La hija de la actriz contó que en una ocasión anterior su madre sufrió la fractura de una costilla como consecuencia de una caída. Además, compartió que las lesiones en la cadera y otros golpes han sido frecuentes, aunque en esta oportunidad no se reportaron consecuencias graves. “Nada grave, eso está bueno”.