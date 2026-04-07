Relación tóxica: Homero Pettinato confesó que sigue enamorado de La Reini

El integrante de Olga se sinceró sobre su actual relación con su exnovia. Para él, las puertas del amor, no están cerradas.
A mediados del año pasado se confirmó la separación entre Homero Pettinato y Sofía Gonet, más y mejor conocida como La Reini. Pasaron casi diez meses pero, según reconoce el hijo de Roberto y hermano de Tamara, el vínculo sentimental con la finalista de Masterchef Celebrity, no está cerrado."No cortó, no está bien cortado... Había para más, todavía".
"No te puedo prometer que no vaya a volver a intentarlo... Yo sigo enamorado", se sinceró, Homero, en una entrevista con Hispa. "Soy una persona muy segura y muy al frente y cuando estoy enamorado de alguien, quedo boludo".
"¿De dónde viene toda esa dependencia emocional en el amor? Falta de aprobación de la figura paterna cuando sos chicos. "A mis hermanos los adoro, en sentimientos son mis mejores amigos", definió, acto seguido, Pettinato, en Hay amor.
"Yo, en la etapa del colegio, me enamoraba de todo el mundo... Amaba mucho a María Sol, que me rechazó porque o era su mejor amigo. Ahí entro a una zona donde hoy yo tengo cuatro departamentos que son Friend Zone. Y si, me considero una persona sexual. Conviví tres años y estaba caliente todos los días de mi vida", confió, el integrante de Olga.
"Con La Reini tuve mi primera relación mediática. Yo sentía que ella traía un público muy superficial. y los comentarios eran ´¿cómo está con este gordo horrible?´. Era Shreck, de pronto", contó, Homero, sobre el hate que recibió, durante largo tiempo, en redes sociales.
"¿Te cortó ella?", quiso saber el entrevistador. "No cortó, no está bien cortado... Había para más, todavía", dijo, entre risas. Evidentemente, tal cual se especuló en las últimas semanas, la relación amorosa entre Pettinato y Reini no está cerrada.
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