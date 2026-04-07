Relación tóxica: Homero Pettinato confesó que sigue enamorado de La Reini

LA RELACIÓN DE HOMERO Y LA REINI

"Con La Reini tuve mi primera relación mediática. Yo sentía que ella traía un público muy superficial. y los comentarios eran ´¿cómo está con este gordo horrible?´. Era Shreck, de pronto", contó, Homero, sobre el hate que recibió, durante largo tiempo, en redes sociales.

Homero Pettinato, nota 2

"¿Te cortó ella?", quiso saber el entrevistador. "No cortó, no está bien cortado... Había para más, todavía", dijo, entre risas. Evidentemente, tal cual se especuló en las últimas semanas, la relación amorosa entre Pettinato y Reini no está cerrada.