Gran Hermano Generación Dorada: ...y entonces quedaron tres

Lola Tomaszeuski salió de placa luego de obtener el 26,5% de los votos en su contra, y dejó preparado el mano a mano más esperado, protagonizado por Cinzia Francischiello -integrante de los “4F”- y Yisela “Yipio” Pintos -representante de “Los Ángeles”-.

Puntualmente a las 23:28, Santiago del Moro anunció la decisión del supremo: “¡Sale del juego Cinzia!” exclamó y dejó atónita a la participante venezolana y a sus compañeros más cercanos Solange Abraham, Emanuel Di Gioia y Eduardo Carrera.

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“¿Cómo no voy a vivir más acá?” se preguntó la venezolana al mismo tiempo en el que "Yipio" festejaba en la habitación junto con La Maciel y Pincoya.

Los eliminados de Gran Hermano Generación Dorada: