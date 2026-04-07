Gran Hermano Generación Dorada: ...y entonces quedaron tres

Cinzia perdió con Yipio y fue eliminada en el primer versus notable de Gran Hermano y dejó una herida profunda para los "4F" que ahora pasan a ser tres.
El lunes 6 de abril, en la sexta semana de competencia, la venezolana Cinzia Francischiello debió abandonar la casa de Gran Hermano Generación Dorada por decisión del público después de perder en el mano a mano final con Yisela “Yipio” Pintos y que significó el primer versus de gran importancia para el juego debido la división de grupos que existe actualmente en la convivencia.
Jéssica "La Maciel" fue la primera en salir de placa -obtuvo el 6,8% de los votos del público- y rápidamente protagonizó un cruce con Danelik Galazán. La segunda en zafar de la eliminación fue Yanina Zilli -con el 17,6%- y festejó a los gritos con sus compañeros más cercanos.
Lola Tomaszeuski salió de placa luego de obtener el 26,5% de los votos en su contra, y dejó preparado el mano a mano más esperado, protagonizado por Cinzia Francischiello -integrante de los “4F”- y Yisela “Yipio” Pintos -representante de “Los Ángeles”-.
Puntualmente a las 23:28, Santiago del Moro anunció la decisión del supremo: “¡Sale del juego Cinzia!” exclamó y dejó atónita a la participante venezolana y a sus compañeros más cercanos Solange Abraham, Emanuel Di Gioia y Eduardo Carrera.
“¿Cómo no voy a vivir más acá?” se preguntó la venezolana al mismo tiempo en el que "Yipio" festejaba en la habitación junto con La Maciel y Pincoya.
comentar