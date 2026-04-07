A sus 91 años, Silvio Soldán reveló la razón por la que se separó de Silvia Suller

HERIDAS QUE NO CIERRAN

"Pasaron muchas de esas y nunca dije nada. Silvia no te metas más conmigo, por dios, olvidate. Ustedes no se pueden imaginar, hay cosas que son peores que estas, pero ya pasó, me siento muy mal", se sinceró Silvio.

images Silvio y Silvia Suller supieron ser una de las parejas más explosivas del mundo del espectáculo.

En su momento, intentamos tomar un café, pero no funcionó. "Ella no fue el amor de mi vida y no le creo cuando dice que yo fui el de ella". A Christian, el hijo que tienen en común con Suller, "siempre le aconsejé que vea a su mamá", aseguró, Soldán, en primera persona.