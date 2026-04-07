A sus 91 años, Silvio Soldán reveló la razón por la que se separó de Silvia Suller

El recordado conductor de Feliz Domingo contó una de las situaciones bisagras que vivió con la mediática, por la que decidió terminar con la pareja que fueron.
Hace veinticuatro años que se terminó la relación amorosa entre Silvio Soldán y Silvia Suller pero recién ahora, se conoció la razón. Es a sus 91 años que el emblemático conductor, popularmente conocido por Feliz Domingo, uno de sus grandes éxitos profesionales, reveló la razón en tevé. Y tiene que ver, entre otras cosas, con un desafortunado comentario de la mediático a raíz de un problema estético de su madre.
"Yo estuve en el country de Villa Devoto por Silvia, no por la doctorcita (Giselle Rímolo). La que me mandó en cana fue ella porque siempre estuvo en cámara, decía que me ataquen porque era el que tenía plata y los presuntos damnificados me atacaban a mí", rememoró Silvio, en una entrevista para A la tarde, por América.
"Yo la respeté mucho a Silvia y ella dice muchas cosas de mí que no son ciertas. Cuando nació Christian, le escribí un poema. [...] Gracias por haberme regalado las nueve lunas más hermosas de tu vida de mujer", compartió Soldán, en el programa de Karina Mazzocco.
"Siento una obligación de decirlo. Silvia me dijo la frase: '¿Vas a gastar 5 mil dólares en la boca de una vieja que no sabés cuánto te va a durar?'", dijo el conductor, sobre una de las cosas que más le molestaron de su exmujer, por la que el decidió ponerle punto final al vínculo con Silvia, en su momento.
"Pasaron muchas de esas y nunca dije nada. Silvia no te metas más conmigo, por dios, olvidate. Ustedes no se pueden imaginar, hay cosas que son peores que estas, pero ya pasó, me siento muy mal", se sinceró Silvio.
En su momento, intentamos tomar un café, pero no funcionó. "Ella no fue el amor de mi vida y no le creo cuando dice que yo fui el de ella". A Christian, el hijo que tienen en común con Suller, "siempre le aconsejé que vea a su mamá", aseguró, Soldán, en primera persona.
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