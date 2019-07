Obviamente que esto sirvió para que Nicole tuviera un capítulo más en la guerra que tiene con la actual pareja de su ex y hasta dijo que hablaría con sus hijas para saber cual es el trato que tienen a diario. Quien salió a defender a Mica y a negar cualquier maltrato fue Fabián Cubero.

"Es tremendo la verdad, ¡qué ganas de joder! Todos los días algo nuevo sale. Igual ya se está encargando el abogado de Mica de este tema. La verdad es que es ridículo lo que hacen", dijo indignado Poroto.

Es que esta no es la primera vez que se cruzan y tampoco es la primera vez que se habla de Mica como la responsable de un maltrato para las hijas de Nicole. "No sé quien le pasó esa información a Ángel, seguramente Ángel tampoco la chequeó. La tiró como la recibió, la verdad que no sé, ni idea. Hoy en día con las redes sociales hay que tener cuidado porque todo el mundo puede publicar cualquier cosa. Esto no termina nunca, siempre tenés que salir a defenderte, aclarar cosas, me tiene cansado todo esto ya. La agresión, las acusaciones... Por suerte se encargará el abogado, yo me cansé y eso que siempre pongo la cara y hablo con respeto", agregó furioso.

Y Mica también habló de la durísima acusación. "Me molestó un poco la denuncia de que soy agresiva. No soy una persona que se maneja así en la vida. Sé cómo soy y si Fabi ve una situación, como las que dicen que pasan, jamás me lo permitiría. Yo no le levanto el tono a nadie... Yo sé que no es así, estoy tranquila", dijo.

Y dejó entrever que detrás de todo esto, está Nicole: "Desde que me llegó la cautelar, no hablé más de ella. Pero siempre hay un problema. Sale el certificado de convivencia y da la casualidad de que ahora soy agresiva, sale a hablar la vecina, todo encaja como un dominó".

El mensaje que la vecina le mandó a De Brito al parecer no fue chequeado por el conductor de LAM. "¡Eso es Viciconte de vecina! ¡No respeta nada! Despertar a los vecinos un sábado 9 am saltando y gritando con la música al máximo. Hace poco los guardias tuvieron que ir a pedirle que si no tenía solidaridad en la convivencia iban a llamar a la policía. ¡Si no modifica su accionar la próxima te mando los gritos cuando las nenas se quedan a dormir y lloran!", decía.