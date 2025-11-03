La catarsis de Nicole Neumann porque quieren dejar libre a una de sus hijas en el colegio

“Hagamos catarsis. Tema faltas colegio que no se validan, ya lo hablé, por salud. O sea, imposible...”, comenzó Nicole, con su catarsis virtual, a través de sus redes sociales, sobre la problemática que atraviesa con sus 3 hijas mujeres (Indiana, Sienna y Allegra), que son las más grandes de su clan, en etapa de secundario.

“Una de mis hijas tuvo cinco días conjuntivitis, cinco laringitis, cinco mononucleosis infecciosas… Ya son quince días que faltó. Una semanita, siete días, ponele, de algún viajecito que otro en el año.... Otro día tuvimos que ir a renovar el pasaporte. Otros tantos días tuvo desde dentista o chequeos por esto que tuvo que no hay horarios porque… no hay después de las cinco de la tarde".

"Entonces, tiene que faltar también. ¿Cómo hacemos? No, está muy mal. ¿Por qué se tiene que quedar libre la chica porque se enfermó? Ni ella ni yo, claramente, queremos que se enferme, que falte al colegio. Pero bueno, ¡hay una vida también afuera del colegio! Entonces, es muy difícil el tema de las faltas. Qué bárbaro. ¿Por qué se penaliza a los chicos por realidades ajenas a su voluntad?”, planteó Neumann, también mamá del pequeño Cruz, indignada.

NICOLE EN MODO PROTESTA

"No puedo con todas las cosas porque no me da para estar todo el día atrás de veintiocho canales… ¿Podemos tener un solo canal de comunicación? Te juro que prefiero volver al cuadernito con las notitas de comunicaciones por escrito", expuso Nicole, sobre la "invasión" que siente de los grupos de chat por whatsapp del colegio de sus hijas.

Nicole Neumann, nota

"Las saco, me las pego en el espejo y listo… porque es imposible, de verdad. ¡Por Dios! No me gusta pero es un montón", expuso Neumann, sobre la molestia que le genera la catarata de mensajes diarios que recibe por temas relacionados a la educación y a la vida social de sus princesas, fruto de su matrimonio con Fabián Cubero. ¿Qué opinará Poroto de las "quejas" de Nicole?