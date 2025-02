Fabián Gianola volvió al teatro tras estar cancelado: "Sentí presión y miedo"

Gianola escribió, dirige y protagoniza junto a Matías Alé y Adriana Brodsky la comedia "Los sospechosos del piso 10". "Hace 20 años que escribo, pero nunca tuve la necesidad ni oportunidad de mostrar esas historias. Es la primera vez que sale a la luz un libreto mío a nivel profesional. Yo no vivo del teatro o del ambiente hace unos casi 10 años. Lo hago porque lo amo, es mi vida", agregó el actor de 61 años.

"Me siento bárbaro, re bien, disfrutando la temporada. Estamos haciendo 7 funciones por semana, de lunes a lunes, y llenamos todas. Nunca imaginé que llenaríamos todas las noches. Es un teatro chico, de 250 localidades, pero hay que meterlas en estos tiempos...", aseguró quién es muy aplaudido por el público y se saca muchas fotos con la gente en la peatonal Rivadavia cada noche de La Feliz.

Con la sonrisa y la simpatía que lo caracteriza, Gianola disfruta de un presente inmejorable, haciendo lo que ama, feliz hace varios años en pareja con Florencia Elizabeth (25 años) y en una ciudad que le tiene un profundo amor. "Amo a Mar del Plata, con todo mi corazón. Es mi lugar en el mundo y soy feliz de vivir acá estos tres meses y me hago algunas escapadas durante cada año. Disfruto y tengo familia y amigos en la ciudad", expresó el actor.

¿Qué hace en sus ratos libres? "Me gusta mucho escuchar música, cualquiera, me hace moverme, bailar, cantar. También leer teatro y tomar mate mirando fútbol, miro mucho, de cualquier liga", reveló. Y sobre si le queda algo por cumplir comentó: "Mis sueños son más cotidianos: tener salud, seguir viendo a mis hijos, familia y amigos seguido, vivir la vida con alegría como en este momento, hacer lo que me gusta que es subir al escenario. Después las sorpresas de la vida para bien y para mal nunca las sabes, no las pido ni las rechazo cuando llegan".

Los sospechosos del piso 10: una comedia imperdible

La trama de los sospechosos del piso 10 trata de una pareja que, al llegar a su casa, se ve envuelta en el supuesto crimen de su mejor amigo, lo que desencadena un sinfín de situaciones y momentos de diversión. Muy buen guión de Gianola y actuaciones de todo el elenco de la obra que fue nominada a mejor comedia en los Estrella de Mar.

Sí, fue una de las cinco comedias elegidas. Compartió terna con Antígona en el baño, las chicas solo buscan divertirse, los mosqueteros del Rey y la finalmente ganadora Tom, Dick y Harry.

El elenco de los sospechosos del piso 10, que está todos los días desde las 23 en el teatro Olympia, está compuesto por Matías Alé, Adriana Brodsky, Fabián Gianola, Martina Vignolo, Martín Coggi, Vanesa Wasinger y Maxi Bruno.