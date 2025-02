Wanda Nara negó la infidelidad y demandó a Keita Baldé

Tanto Keita como Simona se mostraron muy dolidos con Wanda y también con Mauro Icardi por exponer el affaire públicamente, dañando su matrimonio y su honor. Por ese motivo, el futbolista italiano aseguró que los demandó por exponer su vida privada.

Luego de que sus dichos se dieran a conocer, Nara utilizó sus redes sociales, para dar su versión de los hechos y se mostró furiosa.

“Chicas miren que no le tengo miedo a nada. Pero el pánico a un hombre despechado sí…. Y me da escalofríos hasta dónde pueden llegar. Niego rotundamente todo. Jamás engañé a nadie. Por algo hasta el último segundo quisieron recuperarme”, comenzó diciendo, en alusión a Icardi y los dichos de Keita.

En ese sentido, se refirió directamente a Baldé y explicó que el hombre aún sigue contactándola: “Y respecto al último dolido, lamentablemente bloqueé y no respondí más llamadas aunque insistía llamando a mis amigos, preguntando por mi nuevo novio y por mí, si era real y bla bla, que no podía ser, que no creía en mi relación, que me hablen, que desbloquee, etc.”.

“Tan despechado de mandar a tu ‘ex’, que pobre, ahora va a tener que pagarme los daños y mentiras, porque en Italia sí se paga y muchooo. Y ya inicié los daños y perjuicios. Ahora quiero ver de dónde inventan para defenderse. Yo sí tengo pruebas y capturas y audios de TODO (como siempre)”, siguió Wanda, mencionando a Simona y a su denuncia.

Según explicó Yanina Latorre, Wanda admite haber tenido una relación de dos meses con Baldé en 2022 mientras estaba separada de Icardi y mientras que el italiano le decía que también estaba separado de Guatieri.

En ese sentido, escribió: “Me impacta hasta dónde puede llegar un hombre por dolor o despecho. Las mujeres nos bancamos con más dignidad cuando nos rechazan. Yo estuve separada un tiempo y hasta tapas de revistas realicé. Con esta persona (por Keita) hasta hicimos viajes y tengo pruebas. ¿Ahora aparecen asociados a su ex? ¿El despecho hasta donde te puede llevar?”.

L-Gante le enseña a Wanda

Para cerrar, le envió un dulce mensaje a L-Gante: “Los amo, los dejo que voy a ver cantar a mi novio, que siendo más joven me enseña que la felicidad está en las pequeñas cosas… y en las reales como mi amor por él. Gracias porque sé que no necesitas explicaciones pero si hay algo que no soy es zorra. Para mí los valores de familia son sagrados”.

“Y a esta y a la que sea que necesite pruebas se las doy sobre todo porque no soy ilusa de creer en la palabra de un hombre. Pido y exijo pruebas que tengo y tendrá la justicia”, concluyó, explicando que tiene pruebas que Baldé aseguró estar separado durante su relación.

La mujer de Baldé da su versión

En una entrevista reciente, Guatieri reveló que Mauro Icardi se contactó con ella en 2022, dos meses después de su casamiento con Baldé, para informarle sobre el vínculo entre su esposo y Wanda Nara. Según la modelo, la relación habría durado aproximadamente dos meses, según datos brindados por la periodista Yanina Latorre.

Aunque Wanda no negó la relación, aseguró que en aquel momento ya estaba separada de Icardi. Por su parte, Baldé admitió la infidelidad, pero afirmó que lamenta profundamente haber traicionado a su esposa y haber puesto en riesgo su familia.

Simona Guatieri compartió cómo esta situación afectó su vida: “Cuando las pruebas llegaron, no había forma de negarlo. Me sentí rota por dentro. Keita y yo estábamos casados. Todo se vino abajo al descubrir la verdad”, expresó.

A pesar del dolor, Simona confesó que, en un principio, intentó perdonar a Baldé por el bienestar de su familia, pero finalmente se separaron en abril de 2023. “Mis abogados y los suyos nos pidieron que lo reconsideráramos por nuestra familia, pero el daño ya estaba hecho”, explicó.

El conflicto tomó un giro inesperado cuando Icardi expuso públicamente un supuesto encuentro entre Wanda y Baldé en Dubai en 2023, lo que agravó la tensión. Guatieri aseguró que intentó evitar que la historia trascendiera, pero sus esfuerzos no tuvieron éxito.