Fabio Zerpa, cómo fueron las experiencias que llevaron a un galán a convertirse en ufólogo

“En 1959, estaba haciendo Distrito Norte en el viejo Canal 7, y vi un Ovni. Eso me cambió la vida. Era un aparato tan raro, tan extraño. Fuera de mi conocimiento, a mí que era universitario. Era como un bolígrafo volando. Lo vi junto a un aviador militar que me lo confirmó: eso es un plato volador o armas secretas de alguna potencia”, relató como invitado a Soy Curioso.

Aquello que vio en el cielo, lo transformó. Su primera reacción fue el escepticismo total, pero sus convicciones empezaron a cambiar cuando entrevistó a otros testigos de un avistamiento. Sin embargo, un acontecimiento y su posterior estudio terminaría de cambiar su concepción del universo: “En 1963, vi el descenso de siete naves extraterrestres en una estancia tucumana”.

“Encontramos en el terreno las típicas bolitas de naftalina y decidí investigarlas. Yo fui honesto conmigo y también con la ciencia. Ahí apareció un personaje estupendo en el doctor José Guillermo Gonzalo Tell de la Universidad Nacional de Tucumán, quien 25 años después él me dijo: ´Yo fui sincero conmigo y con la Ciencia: ¿sabés que salió? 96, 58 carbonato de calcio, y 3,22 carbonato de potasio’. Calcio y potasio, dos cosas que no se unen en la Tierra”, relató.

A partir de ese hallazgo, desarrolló teorías y recolectó nuevos datos alrededor del mundo que invitaron a la audiencia a correrse del antropocentrismo reinante. Y lo logró: cada vez que salía al aire o publicaba un texto, Zerpa lograba que sus seguidores levantaran los pies de la tierra. Gracias a él, muchos no creen en los alienígenas; contemplan las estrellas y afirman que existen.