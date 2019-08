Jorge Carrascal: "En Argentina te cagan a patadas y los árbitros no te ayudan"

ADEMÁS

"En Europa se juega más que nada por zonas, es un fútbol más lento. Se nota mucho la diferencia. Aquí uno recibe la pelota y ya tiene tres personas encima, hay que pensar mucho más rápido, hay que estar más suelto de piernas. Todo es más rápido, sino te comen. Por eso he incorporado el recibir perfilado y pensar rápido. En Argentina te cagan a patadas y los árbitros no te ayudan", aseguró el mediocampista riverplatense en diálogo con TyC Sports, respecto a la intensidad con la que se juega en el fútbol argentino en relación a la par europea.

Además, en relación a su adaptación al fútbol argentino en estos siete meses en el Millonario, sostuvo: "Ha sido un proceso muy largo y complicado. Venía de un fútbol muy diferente, muy tranquilo, en el que no había mucha exigencia. Creo que el trabajo día a día junto a mis compañeros ha ayudado mucho a que me acostumbre. El profe me dio minutos y los supe aprovechar. Estoy aquí para seguir mejorando".

Por último, tuvo palabras de elogios para con Marcelo Gallardo, su entrenador. "Me sorprende cada día como entrenador, es un profe extraordinario y una gran persona. Todos los días me exige, me ayuda a mejorar cosas que no sabía. La verdad que valoro muchísimo todo lo que hace por mí", concluyó.

