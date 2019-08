La conductora de los almuerzos (y cenas) más famosos de la TV, habló con Lio Pecoraro y le confirmó que ella misma habló con el Dr. Carlos Arozamena, que le confirmó que ni él ni nadie de su equipo habló con la producción de Intrusos, desde donde salió esa información en la tarde del lunes.

"Con el doctor hablé ayer y me lo negó totalmente. 'Nosotros jamás dijimos nada', me dijo", dijo Mirtha en una conversación que fue emitida en el ciclo Todas las Tardes (Canal 9).

“Fue muy desagradable, no sé de dónde salió esa información, es una infamia (…) ¿Te imaginás que me operan y yo no le voy a pagar al cirujano? Increíble, no se puede creer una cosa semejante", agregó la Chiqui.