¿Se vienen dos abandonos en MarterChef Celebrity?"

Según reveló el periodista Ángel de Brito, una de las concursantes más queridas por el público, decidió abandonar el reality culinario de forma “intempestiva”, se trata de Valentina "Valu" Cervantes, la esposa del futbolista Enzo Fernández.

“Efectivamente, está con ese hombre y renunció por ese hombre. Ese hombre le pidió que se vuelva. Que no aguanta más, que se tome el avión y se vuelva. Y ella accedió. Superceloso” aseguró el conductor de "LAM" por América TV.

Yanina Latorre afirmó que el futbolista de la Selección Nacional es "superceloso" ante su éxito y el aumento de su trabajo. pero que el detonante final fue la situación con sus hijos.

Según la panelista, la hija mayor -que se quedó en Europa- visitó a Valentina por el Día de la Madre y se negó a regresar, porque se dio cuenta que extraña mucho a su madre.

"La familia queda muy separada y se vuelven todos para Europa" concluyó Yanina, a lo que de Brito sumó el dato de que la última grabación de Cervantes está pautada para el 10 de noviembre.

Por otra parte, la participación de Maxi López en "MasterChef Celebrity" vuelve a ser tema de discusión luego de que el exfutbolista compartiera una imagen desde el aeropuerto Internacional de Ezeiza, volviendo a instalar dudas sobre su continuidad en el reality culinario que conduce su exesposa y madre de sus tres hijos mayores.

A primeras horas del miércoles 5, Maxi publicó una historia de su familia, conformada por su esposa Daniela Christiasson y su hija Elle, apoyándolo desde las lejanías de Suiza “Team Maxi suiza. Haciéndome el aguante en MasterChefArgentina” escribió sobre la imagen.

Pero la siguiente publicación fue la más sembró la incertidumbre sobre su futuro en Argentina, ya que se mostró disfrutando de una taza de café y una medialuna con jamón y queso en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza pero, horas más tarde, publicó una foto desde el gimnasio de su edificio, desde donde se puede ver Puerto Madero.

Debido a la gran cantidad de participantes famosos que tuvieron complicaciones y faltaron durante las primeras semanas del reality culinario, la producción de "MasterChef Celebrity" decidió que ya no habrá más reemplazos para los concursantes que no se presenten en la competencia.