Los "falsos" médicos contratados hicieron el trabajo a la perfección y mientras intentaban reanimarlo y miraban la desesperación de Barby, de pronto, el abogado se puso de pie y le dijo a su pareja: "Nos casamos antes de fin de año, en diciembre, es la segunda vez que resucito no voy a esperar una tercera vez", confirmando que la boda llegará antes de fin de año. Barby, con lágrimas en los ojos y aún en shock, aceptó la propuesta. "No vale así. ¿Ustedes son todos testigos?", le dijo ella a todos los presentes, súper emocionada. "Ambulancia. Shock eléctrico. Había arreglado con los jugadores que me ayudaron a subir a la camilla. En el tercer shock vi que se asustó en serio y que no le gustó nada. Entonces saqué el anillo que tenía guardado en la ambulancia y le hice la propuesta", contó Burlando en una entrevista.

Sin dudas que si la quería sorprender a Barby, con el acting que le armó la sorprendió como no se lo hubiese imaginado. Y habrá boda en diciembre.