La denuncia al abogado Payarola salpica a Wanda Nara por un monto millonario

Entre sus denunciantes se encuentran la concejal de San Isidro, Macarena Posse, hija del ex intendente de San Isidro, y la abogada, Marcela de Leonardis, pertenecientes a un prestigioso estudio especializado en causas de familia y división de bienes, que fueron contratadas por el letrado para asesorar a Wanda Nara en la causa abierta que tiene con Mauro Icardi.

Las abogadas denunciaron a Payarola por falsificar la firma de Wanda Nara, su entonces representada, en el contrato de honorarios.

Previo a acceder a trabajar para la causa, las letradas le exigieron al estudio de Payarola que la conductora firmara un acuerdo de honorarios con una cláusula específica: si Wanda Nara decidía revocar el patrocinio antes del primer año calendario, deberá abonarles la suma de 600 mil dólares.

“Macarena le dice a Wanda todo lo que necesita sobre Icardi, las nenas y que no comienzan a trabajar sin un acuerdo de representación. No cobraban honorarios, era un acuerdo. Posse le dice que, si las echan sin justa causa, les tienen que dar esa suma de dinero”, contó Martín Candalaft meses atrás en DDM, América TV.

“En el caso de que Wanda Nara decida revocar el patrocinio conferido a P&A y PL&A, sin justa causa, deberá abonar a las letradas durante el primer día del año calendario la suma de 600 mil dólares (15% de valor de los activos patrimoniales pretendidos) y luego de vencido este primer año, siempre en el caso de excepción aquí previsto, la suma de 800 mil dólares (20% pactado sobre el valor de los activos referidos", indicaba el documento.

Si bien la denuncia penal de Macarena Posse y Marcela de Leonardis es dirigida contra Payarola, el estudio de abogadas también le exige a Wanda Nara el monto de 600 mil dólares por el incumplimiento de contrato.