Intentaron robar en la casa de Valeria Mazza

Los delincuentes intentaban robar bajo la modalidad “escruche”, debido a que ella y varios de los integrantes de su familia se encuentran actualmente en Europa, pero su hija Taína y los empleados de la casa estaban presentes en el momento del intento de robo.

Alejandro Gravier -esposo de Valeria Mazza- buscó llevar tranquilidad sobre lo sucedido en su casa y en dialogó con el periodista Nelson Castro, explicó que el robo se vio frustrado por la presencia de su hija y de los empleados dentro de la casa.

"Sí, lo que quiero transmitir es tranquilidad. Están todos bien. En realidad, no fue un robo, fue un intento de robo. Se ve que se pensaron que no había nadie. En casa siempre hay seguridad, siempre hay gente y bueno, no pasó nada. Pero quiero transmitir tranquilidad" expresó el empresario.

Gravier, que actualmente se encuentra con Valeria en Madrid, lamentó toda la situación que padecieron todos los que estaban dentro de la casa -entre ellos su hija de 17 años- "Sí, la verdad que la casa es muy grande y había más gente. Lo vieron y cuando se dieron cuenta que había gente, salieron corriendo. Fue muy raro lo que pasó y esperemos que no pase nunca más".

Sobre los motivos de su estancia europea, el empresario explicó que “Estamos presentando el documental de Valeria acá para Europa que sale la semana que viene y de ahí el fin de semana sale para toda Latinoamérica”.