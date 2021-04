Floppy Tesouro, furor en Instagram con un video y una foto

“#AlwaysShine Buen arranque de semana #BackOjoPorOjo. Pronto se viene mi próximo tema”, escribió junto a un video.

Esta publicación es un adelanto de su nueva canción, en la aventura en el mundo de la música que está comenzando la modelo, y en las imágenes lució su figura en traje de baño y con una camisa blanca abierta.

El video superó largamente las 150 mil reproducciones y tuvo likes y comentarios por doquier de sus miles de seguidores.

En su otra incursión, casi seguida, en Instagram, Floppy Tesouro compartió una foto muy sensual, donde promocionaba un producto.

La modelo posó para la foto en un mullido sofá de su casa y en ropa interior, mirando sonriente a cámara.

Esta publicación también fue un furor en su legión de seguidores, que llegan casi al millón y medio, que le brindaron su aprobación.

“La morocha más hermosa de Argentina”, le comentó un seguidor al verla como la cubre un corpiño blanco con dibujos y una tanga negra.

VIEJOS RUMORES

Tras la separación entre Floppy Tesouro y Rodrigo Fernández Prieto a mediados de enero pasado, comenzó a circular un rumor que vincula al padre de Moorea, la hija que tienen en común, con Silvina Luna y un posible romance entre ambos. Versión que fue descartada por la ex participante de Gran Hermano, pero...

"Es uno de mis mejores amigos, es familia", había dicho Luna rápidamente. Asimismo, Floppy Tesouro aclaró que Fernández Prieto no le había sido infiel y confirmó la amistad entre su ex pareja y la modelo: "Se dicen muchas cosas, pero cuando yo era amiga de Rodri, Silvina ya era amiga de Rodri... Sé que tienen un vínculo de súper amigos, si el día de mañana decide formar pareja con Silvina o con quien le plazca, voy a estar feliz porque quiero que él sea feliz. Hoy doy fe de que no pasa. Si pasa más adelante es una decisión de ella".

Una publicación del empresario en su cuenta de Instagram había hecho volver a despertar los rumores sobre un posible romance entre ambos. ¿Realmente son amigos o es el inicio de un nuevo amor para ambos?