Flor Vigna contó cómo se enteró que Luciano Castro le era infiel con Griselda Siciliani

Ante el hallazgo, decidió confrontar a Castro directamente. Durante el intercambio, el actor negó cualquier tipo de vínculo romántico o extramatrimonial, argumentando que se trataba únicamente de un contacto de carácter estrictamente profesional. “No, te juro que es una compañera, que nada que ver”, me decía.

Asimismo, Vigna enfatizó que su actitud no respondía a un perfil celoso o controlador, sino al resultado de una percepción intuitiva. “Yo no tengo el perfil de una mina celosa. No había revisado nunca un celular. Simplemente en ese momento vi ese mensaje y una tiene un olfato, una intuición”, aclaró.

Finalmente, la artista hizo pública su separación de Luciano Castro en el verano de 2024. En aquel momento, eligió viajar al sur de país para refugiarse de las repercusiones mediáticas y componer nuevas canciones. “No me quiero tirar en la cama a llorar nada. Volverme un alquimista es mi más grande deseo”, escribió la artista y añadió: “Toda alegría y toda tristeza empoderarla como materia prima para mi música, que es con lo que más sueño”.