Flor Vigna contó cómo se enteró que Luciano Castro le era infiel con Griselda Siciliani

Durante una entrevista en México, la actriz recordó detalles de aquella traición afectiva. El contenido de los chats comprometedores y qué le dijo Luciano Castro en ese momento.
La artista y cantante Flor Vigna quedó otra vez en el centro del foco mediático, tras referirse a una de las etapas más complejas de su vida personal. Durante una entrevista en México, abordó la traición afectiva que enfrentó en su relación sentimental con Luciano Castro, así como el posterior vínculo del actor con Griselda Siciliani.
Al ser consultada sobre sus experiencias previas con la infidelidad, Vigna confirmó haber sido víctima de dicha situación. La artista enfatizó el impacto que generó la exposición mediática del caso, al señalar que la alta visibilidad pública y la viralización del conflicto añadieron una carga emocional considerable en ese momento.
En su testimonio, la cantante detalló los acontecimientos que detonaron la ruptura de la confianza en la pareja. “Estábamos en la camioneta, yo era la copiloto y en eso llega un mensaje de la otra chica; decía ‘jaja qué lindo’. Me quedé ahí y dije: ‘Esto me huele mal’”, recordó.
Al inspeccionar el dispositivo, Vigna advirtió una característica en el registro de las conversaciones: “Me tenté y le revisé el celular, cosa que no había hecho nunca. Había muchos mensajes borrados. La exponía a ella, porque le decía ‘soñé con vos’ y esto que lo otro, pero él había borrado sus mensajes. Los de ella, no. Muy de infiel”.
Ante el hallazgo, decidió confrontar a Castro directamente. Durante el intercambio, el actor negó cualquier tipo de vínculo romántico o extramatrimonial, argumentando que se trataba únicamente de un contacto de carácter estrictamente profesional. “No, te juro que es una compañera, que nada que ver”, me decía.
Asimismo, Vigna enfatizó que su actitud no respondía a un perfil celoso o controlador, sino al resultado de una percepción intuitiva. “Yo no tengo el perfil de una mina celosa. No había revisado nunca un celular. Simplemente en ese momento vi ese mensaje y una tiene un olfato, una intuición”, aclaró.
Finalmente, la artista hizo pública su separación de Luciano Castro en el verano de 2024. En aquel momento, eligió viajar al sur de país para refugiarse de las repercusiones mediáticas y componer nuevas canciones. “No me quiero tirar en la cama a llorar nada. Volverme un alquimista es mi más grande deseo”, escribió la artista y añadió: “Toda alegría y toda tristeza empoderarla como materia prima para mi música, que es con lo que más sueño”.