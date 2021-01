Florencia Peña criticó la doble vara de los argentinos

"Asume Biden y se llena de artistas acompañando con su arte y militancia. También hacen lo suyo los seguidores republicanos. Bancan, apoyan, bajan línea. De un lado y del otro. Acá si lo hacemos somos chorros, pagos, corruptos, planeros. Mucho por aprender en esta joven democracia Argenta", comenzó Florencia Peña en Twitter, mensaje que varios usuarios respondieron.

La artista continuó su descarga y afirmó en otro tweet: “Estados Unidos me la soba. No miro hacia el norte en términos de ejemplo. Son una sociedad tan horrible como cualquiera. El problema es cómo los miran y aplauden desde acá . Los artistas apoyando allá son capos, acá chorros”.

Uno de los usuarios le respondió: “Guarden este tweet para cuando aparezca en un resort 5 estrellas de Miami”. La artista, más tarde escribió: “Critico a Estados Unidos desde un iPhone. A China con una remera made in China y a Bolsonaro escuchando una Bosa. Me gusta Nueva York, Hong Kong y Pipa. ¿Y? Ustedes critican a la Argentina desde Argentina, no los quiero ver veraneando en Chapadmalal, eh”.

También hizo su aparición en la conversación Florencia Arietto, la exasesora de Patricia Bullrich: “A los artistas demócratas y/o republicanos también los putean. Ellos no recogen el guante, habrá que preguntarse por qué lo recogés vos. ¿Será por el uso de dinero público? Quizás ahí está la diferencia y no en la calidad de la democracia”. Peña arremetió con otro tweet y contestó: “Siempre tan sorora y amorosa Flor. Se te quiere. Tranqui. No des más de lo te piden. Hacete valer”.

Durante la asunción del nuevo presidente de Estados Unidos participaron un conjunto de reconocidos artistas, entre los que se encontraron Jennifer López y Lady Gaga. JLo se encargó de cantar durante el inicio de la ceremonia y Gaga fue la cantante y actriz que entonó el himno estadounidense.

La ceremonia de asunción que cuenta con la participación de famosos actuando se remonta a la tercera investidura de Franklin Roosvelt en 1941, cuando en la víspera de su nombramiento se realizaron interpretaciones de artistas como Irving Berlin, Mickey Rooney y Charlie Chaplin, según comentó a la prensa Lina Mann, de la Asociación Histórica de la Casa Blanca.

Además de estas interpretaciones, otros grandes artistas participaron de un especial de 90 minutos presentado por Tom Hanks, “Celebrating America” que reemplazó este año a los tradicionales bailes oficiales, por razones sanitarias y de seguridad pública. Estuvieron allí artistas como Demi Lovato, Bon Jovi y Justin Timberlake. También hubo homenajes a héroes de la pandemia. Se reconoció la obra de un conductor del servicio de correo UPS, a una profesora de jardín de infantes y a Sandra Lindsay, la primera neoyorquina que recibió la vacuna contra el COVID-19 fuera de pruebas clínicas.