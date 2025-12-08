Las 10 películas más destacadas del 2025, según la revista Time, con una "semi" Argentina

La primera película del listado fue Nouvelle Vague, de Richard Linklater, que también logró ubicar otra obra en el podio, la revista destacó su originalidad y su homenaje al espíritu rebelde de la nueva ola francesa, posicionándolo como uno de los grandes eventos cinematográficos del año.

Dentro del ranking, Time remarcó producciones que recorren géneros muy distintos, desde dramas históricos hasta comedias íntimas y relatos biográficos. El Jockey, celebrada por su tono surrealista y su mirada jugada, marcó la presencia latinoamericana y destacó al trabajo del argentino Luis Ortega.

Las 10 mejores películas de 2025 según Time

Nouvelle Vague (Dir. Richard Linklater)

En blanco y negro, la película sigue el caótico proceso creativo detrás de Sin aliento, el clásico de Jean-Luc Godard. Entre discusiones, ideas desbordadas y una París de 1959 reconstruida al detalle, el film muestra cómo nació la rebeldía juvenil que transformó para siempre al cine francés.

El oficial y el espía (Dir. Roman Polanski)

Basada en el Caso Dreyfus, relata la caída del capitán Alfred Dreyfus, acusado de espiar para Alemania. Mientras es condenado al exilio, el coronel Picquart descubre nuevas filtraciones militares y se adentra en una telaraña de corrupción que pone en riesgo su vida y su reputación.

Blue Moon (Dir. Richard Linklater)

Ambientada en una sola noche de 1943, retrata la crisis personal del letrista Lorenz Hart, quien enfrenta sus inseguridades mientras su excompañero celebra un gran estreno en Broadway. Alcohol, recuerdos y creatividad se mezclan en un relato íntimo sobre un talento brillante y atormentado.

Sentimental Value (Dir. Joachim Trier)

Dos hermanas se reencuentran con su padre ausente, un reconocido director de cine que regresa para ofrecerle un papel protagónico a una de ellas. El rodaje en la casa familiar reabre viejas heridas y obliga al trío a enfrentar tensiones afectivas que nunca terminaron de cerrarse.

El día de Peter Hujar (Dir. Ira Sach)

Inspirada en una conversación real, sigue al fotógrafo Peter Hujar mientras dialoga con la escritora Linda Rosenkrantz en el Nueva York de los ’70. A través de sus reflexiones, surge un retrato íntimo de la bohemia artística y de su lucha por encontrar autenticidad en un mundo en constante cambio.

Roofman: Un ladrón diferente (Dir. Derek Cianfrance)

Cuenta la historia real de Jeffrey Manchester, un ladrón que robó decenas de locales de McDonald’s entrando por los techos. Tras escapar de prisión, vive oculto en un Toys R Us abandonado, donde arma un refugio secreto. Su doble vida y su ingenio lo convierten en un personaje tan singular como fascinante.

Pecadores (Dir. Ryan Coogler)

En un Misisipí de 1932, dos hermanos intentan dejar atrás un pasado lleno de conflictos. Sin embargo, al regresar a su pueblo descubren que una amenaza todavía mayor los espera, obligándolos a enfrentar un destino marcado por la violencia y la redención.

Mente maestra (Dir. Kelly Reichardt)

Ambientada en los años ’70, sigue a JB Mooney, un carpintero que decide convertirse en ladrón de arte. Tras robar cuatro pinturas en un museo local, descubre que huir es mucho más difícil que el golpe en sí. Entre torpezas y dilemas morales, su vida se transforma en una fuga constante.

El Jockey (Dir. Luis Ortega)

La historia sigue a Abril, una joven embarazada que busca desesperadamente a Remo, su pareja y jockey adicto, luego de que él matara al caballo de un mafioso conocido como Sirena. Debe encontrarlo antes de que el crimen tenga consecuencias irreversibles.

Uno de esos días (Dir. Lawrence Lamont)

Dos amigas que comparten departamento descubren que el novio de una de ellas gastó el dinero del alquiler. En una carrera llena de humor por evitar el desalojo, recorren Los Ángeles mientras intentan salvar su economía… y su amistad.