Fuerte cruce entre Mica Viciconte y Germán Martitegui

La ex Combate presentó una entrada llamada “Volcán de sabor” y recibió fuertes criticas por parte de los jurados. Mica no se calló y apuntó contra Martitegui, la discusión terminó en llanto e insultos.

Donato de Santis y Damián Betular consideraron que la preparación que presentó se parecía más a un “finger food” (para comer con la mano) que una entrada, como era la consigna. Mientras que Martitegui señaló: “No se siente nada de todo lo que dijiste. Toda la sutileza de la presentación, lo tiene de grotesco en el sabor”.

“Si estuvieras en un cóctel, con esa cantidad de ajo no podés hablar con nadie más en toda la fiesta. Te tenés que ir a tu casa directamente o darle un montón de estos al que esté con vos y así están parejos. El ajo satura absolutamente todo. Termina siendo un plato pretensioso”, continuó el chef.

La participante no dudo en responder y luego de ida y vuelta furioso por la utilización o no de ajo, Viciconte expresó: "Yo también tengo autoridad para defender mi plato".

En la sección donde cada participante da su opinión frente a la cámara luego de la presentación del plato, Mica consideró: “Creo que ambos tenemos autoridad. Para defender en mi caso y él, para discutirme el plato. Pero autoridad y libertad tenemos los dos. Ninguno es más que otro”.

Al ver el cruce entre la participante y el jurado, el conductor Santiago del Moro decidió intervenir: “Mica, es el jurado: si te dice que tiene mucho ajo, tiene mucho ajo”.

Mica Viciconte no pudo contener las lágrimas al regresar a su puesto de cocina y recibió el apoyo de sus compañeros. “Cuando me quiebro esto es una canilla. La abrís y no para. Soy una catarata”, dijo frente a cámara. "Que no me rompa las pelotas porque no me conoce”, finalizó.