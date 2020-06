Fuerte cruce entre Yanina Latorre y Julia Mengolini: "¿Si soy rubia soy una tarada mental?"

Como era de esperar, se produjo un fuerte cruce entre ambas. Mengolini le dijo a Yanina que tanto Bimbo como Pichot "se reían más de vos que de Lola. De cómo la habías criado". Ante este comentario, Latorre preguntó: "¿Qué tiene de gracioso la forma en que crié a Lola?". Mengolini respondió: "Se reían de que había salido una nena a imagen y semejanza tuya. Pero estaban muy contentas de que haya salido flaca y linda como vos".

Yanina prosiguió: "Es muy feo lo que estás diciendo. ¿Qué es una nena a imagen y semejanza mía? ¿Qué le di todo? ¿Qué le di amor? ¿Qué mi hija esté orgullosa de mí?". Y Julia volvió a responder: "Que Lola salió conservadora".

A es altura, Yanina echaba chispas: "Es porque no es educada como vos, que le decís terrorista a un colega que no piensa como vos. ¿Que no es como la señorita Bimbo que con 40 años se pone a decirle pelotuda de mierda a una chica de 19? ¿Qué es criarla a imagen y semejanza mía? ¿Hasta cuándo me van a dar? ¿Vos te pensás que porque soy rubia, flaca, estoy teñida y manejo una camioneta, soy tarada mental? ¿O ustedes son las taradas mentales que son feministas selectivas?"

Sin perder la compostura, Mengolini le retrucó: "Vos te vivís riendo de todo el mundo. Te tocó a vos. ¡Bancátela de una vez!". Y Yanina remató: "No me río de nadie, estoy podrida. Si no son kirchneristas las matan. Si una es rubia, se baña, se depila y es linda, las matan. Parece que para ser feminista hay que ser un carancho".