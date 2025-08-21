La fuertísima acusación de Graciela Alfano contra Susana Giménez: "El hermano se suicidó"

“No me voy a arreglar nunca. Estoy muy ofendida. Y vos ponete en mis pies, hacé de cuenta que una excolega o colega tuya dice todas las barbaridades que me dijo. No tengo ningún interés... No la vi nunca, no es mi amiga, no quiero verla más, ni me importa nada de ella. Que siga su vida y no me importa nada. Lo interesante es liberarse de esta gente”, dijo Graciela, pocos días atrás durante una entrevista con Empezar el día.

"Cualquiera puede venir y pegarte dos piñas. La forma que yo tengo es pensar qué le pasa. Y cuando pienso qué le pasa, es muy claro para mí. Ha llegado una edad donde las personas se ponen muy irritables. Lo sé por mi propio padre, que tuvo una vejez un poco difícil y que puteaba a todo el mundo”, agregó Alfano, en el programa de Yuyito González, por Ciudad Magazine.

“Lo que digo es que tiene una vejez muy fea. Me ha agarrado a mí, que no le hice nada, absolutamente nada y esto es importante. Me cacheteó, qué mal llegar a esa edad de esta manera", lanzó el ícono sexual, sobre el presente que ella observa en la diva de los teléfonos. Para, luego, algunas horas después, en otro canal, agregar más dichos en contra de su colega.

LA REVELACIÓN DE ALFANO SOBRE GIMÉNEZ

"El hermano de Susana Giménez vivió en el Hospital Borda. Un hospital que poco se sabe porque lo cerraron por espantoso, porque las condiciones de vida en las que estaban eran horrendas. Que el hermano de Susana Giménez se suicidó ahí es otro hecho. Y si vos me preguntás si Susana es una persona capaz de ser solidaria, y yo hago la comparación con una persona que no fue capaz de sacar a su hermano de ese lugar, teniendo tanto dinero", lanzó, súper filosa, Graciela.

"A mí no me consta si no pudo... Eso me tiene sin importancia. Estoy un poco cansada de las vacas sagradas. A Susana por qué hay que bancarle que me diga cualquier guarangada. Que esconda un auto en un pajonal, que compre otra y bancarle que sea una evasora. Me tienen harta con lo de la vaca sagrada. Háganse cargo de las cosas que hacen. Háganse cargo que tener plata en la vida no es lo máximo, que hay que tener corazón y solidaridad", sentenció, Alfano. Corta la bocha.