Vuelven Los Beatles con el regreso de "Anthology"

Para los packs de música en LP, CD y digital, este se presentará en forma de una caja llamada "Antología 4", que incluirá 13 maquetas y sesiones de grabaciones inéditas, junto con tomas descartadas que aparecieron en ediciones de los últimos años. En cuanto a la serie documental, sería un noveno episodio -reeditado- que se suma a los ocho originales emitidos por primera vez en 1995.

El libro “Anthology” de Los Beatles también se reeditará en una edición de tapa blanda con motivo del 25° aniversario, aunque no contendrá ningún material adicional de la edición original del año 2000.

La reedición del libro está previsto para el 14 de octubre, las colecciones musicales -en vinilo, CD, descarga digital y streaming- a partir del 21 de noviembre y cinco días después -el 26 de noviembre- se podrán ver los tres primeros episodios de la serie documental remasterizada y ampliada en Disney+.

El nuevo Episodio Nueve de la serie documental, incluiría imágenes inéditas del detrás de cámaras de Paul, George y Ringo, reunidos entre 1994 y 1995 para trabajar en 'The Anthology' y reflexionando sobre su vida en común comoLos Beatles.

La colección musical ampliada se lanzará bajo el sello "Anthology" y estará disponible en un pack de ocho CD y un pack de vinilo de 12 LP, junto con las ediciones digitales. La caja incluirá 191 temas en total, 36 de los cuales se incluirán en "Anthology 4", el nuevo volumen. Las nuevas temas fueron seleccionadas por Giles Martin, responsable de la remasterización todo el material de los tres volúmenes de audio originales de "Anthology", publicados por primera vez -individualmente- en 1995-96.

Entre las inclusiones de "Anthology 4" se encuentran versiones remezcladas de "Free as a Bird" y "Real Love", dos canciones que se editaron junto con los lanzamientos originales, en las que demos de John Lennon de la década de 1970 fueron ampliadas y completadas como temas oficiales de Los Beatles por Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Esta es la lista completa de canciones de los discos “Anthology 4” (que se lanzarán en un pack completo):

ANTOLOGÍA, VOLUMEN 4

LP UNO:

Lado A:

I SAW HER STANDING THERE (Toma 2) The Beatles Bootleg Recordings 1963 – lanzamiento digital limitado (2013) MONEY (THAT'S WHAT I WANT) (RM7 sin doblar) The Beatles Bootleg Recordings 1963 – lanzamiento digital limitado (2013) THIS BOY (Tomas 12 y 13) – CD single Free As A Bird (actualmente no disponible) TELL ME WHY (Tomas 4 y 5) – inédito IF I FELL (Toma 11) – inédito MATCHBOX (Toma 1) – inédito EVERY LITTLE THING (Tomas 6 y 7) – inédito I NEED YOU (Toma 1) – inédito

Lado B:

I'VE JUST SEEN A FACE (Toma 3) – inédito IN MY LIFE (Toma 1) – inédito NOWHERE MAN (Primera versión – Toma 2) – inédito GOT TO GET YOU INTO MY LIFE (Segunda versión – mezcla sin numerar) Edición especial de Revolver (2022) LOVE YOU TO (Toma 7) Edición especial de Revolver (2022) STRAWBERRY FIELDS FOREVER (Toma 26) Edición especial de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (2017) SHE'S LEAVING HOME (Toma 1 – Instrumental) Edición especial de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (2017)

LP DOS:

Lado A:

BABY, YOU'RE A RICH MAN (Tomas 11 y 12) – inédito ALL YOU NEED IS LOVE (Ensayo para emisión en la BBC) – inédito THE FOOL ON THE HILL (Toma 5 – Instrumental) – inédito I AM THE WALRUS (Toma 19 – Cuerdas, metales, sobregrabación para clarinete) – inédito

Lado B: