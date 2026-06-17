Gastón Trezeguet con botón antipánico

El reconocido panelista de Gran Hermano y exparticipante del reality en su primera edición de 2001, denunció haber recibido amenazas de muerte explícitas.
Gastón Trezeguet recibió un botón antipánico luego de haber denunciado la recepción de varios mensajes en donde lo amenazaban de muerte utilizando palabras como “tiros y descuartización”.
El panelista Gran Hermano Generación Dorada y ex jugador de la primera edición del reality compartió una captura de pantalla con el texto que le había dejado un usuario de Instagram y añadió el texto “Yo entiendo todo de Gran Hermano, pero hay mensajes que no voy a dejar pasar y este es uno de ellos. La Denuncia está hecha y espero que lo agarren y responda ante la justicia” .
En el mensaje intimidatorio que recibió Trezeguet, un usuario identificado como “TurcoBsAs” escribió un texto cargado de violencia y agravios homofóbicos “Te vamos a hacer mierda mañana a tiros, pedazo de puto. Ahí vas a saber estudiar, en el infierno. HDRMP. Dedos, tiritos y descuartización total. Putoooo”.
Gastón Trezeguet formalizó la denuncia en la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. El caso quedó bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal N° 5, a cargo del fiscal Miguel Ángel Ramón Kessler, que dispuso de inmediato la entrega del botón antipánico, un dispositivo que permite alertar directamente a las fuerzas de seguridad en caso de emergencia.
La medida judicial se enmarca dentro de los protocolos habituales para víctimas de amenazas graves mientras que, paralelamente, avanzan las pericias para identificar al remitente del mensaje y determinar si existen otros involucrados.
La noticia generó inmediato impacto en las redes sociales, donde los usuarios expresaron su solidaridad con el panelista y el repudio a la violencia. Hasta el momento, no se han informado detenciones, pero la investigación sigue en curso mientras que Gastón Trezeguet, por su parte, continuará con su labor en el programa.
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