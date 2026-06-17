Gastón Trezeguet con botón antipánico

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La medida judicial se enmarca dentro de los protocolos habituales para víctimas de amenazas graves mientras que, paralelamente, avanzan las pericias para identificar al remitente del mensaje y determinar si existen otros involucrados.

La noticia generó inmediato impacto en las redes sociales, donde los usuarios expresaron su solidaridad con el panelista y el repudio a la violencia. Hasta el momento, no se han informado detenciones, pero la investigación sigue en curso mientras que Gastón Trezeguet, por su parte, continuará con su labor en el programa.