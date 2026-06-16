Pampita sufrió un duro "engaño" al querer comprar figuritas del mundial

Pampita, nota Pampita cubre el mundial para DGO stream.

LA POSTURA DE PAMPITA ANTE RETOQUES ESTÉTICOS

"Todas tienen la misma boca, todas se visten exactamente igual. Es un consejo que le doy a todas las chicas jóvenes, que no se quieran parecer todas a todas. Parecen todas hermanas, todas tienen la misma nariz, todas tienen la misma boca, todas se visten exactamente igual. Y cuando entra una persona con otras facciones, con su estilo personal propio, digo: “Ay, qué mujer tan hermosa”. Pero es por eso, es porque mantuvo su belleza natural”.

"Me parece que hasta a los hombres les gusta más una cara más natural acorde a tu edad, que que sean todas iguales con la misma boca. Me parece que hasta a los hombres les gusta más una cara más natural acorde a tu edad, que que sean todas iguales con la misma boca”, opinó Pampita, sobre los cambios de imágen que, algunas mujeres, se suelen hacer en su rostro.