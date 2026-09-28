Su hijo Gustavo confirmó que el proyecto ya tiene un acuerdo firmado con una productora. Moria Casán será uno de los personajes que aparecerán en la historia.
La vida de Gerardo Sofovich llegará a la ficción de la mano de su hijo, Gustavo, quien confirmó que ya firmó un acuerdo con una productora para desarrollar una biopic sobre el histórico productor, guionista, director y conductor argentino.
La noticia fue anunciada durante una entrevista en América TV, en el que dio cuenta que la producción "ya la tengo firmada hace meses" si bien se abstuvo de brindar detalles sobre el elenco ni una fecha estimada de estreno.
Uno de los pocos personajes confirmados hasta el momento es Moria Casán, figura que tuvo una relación profesional y personal con Gerardo Sofovich durante varias décadas.
Al ser consultado por una fotografía de ambos, Gustavo contó que su padre y Moria “se querían mucho, se peleaban, pero se querían hasta donde se”. Además, recordó una frase que la actriz y conductora le había dicho en relación con su padre: “Una vez me dijo que yo podría ser mi mamá”.
La propia Moria había revelado recientemente que mantuvo un romance con Gerardo Sofovich. “Con tu padre tuvimos un affaire”, le contó a Gustavo al recordar aquella etapa.
Gerardo Sofovich nació en Buenos Aires el 18 de marzo de 1937 y murió el 8 de marzo de 2015. A lo largo de su carrera trabajó como conductor, guionista, director y productor.
Junto a su hermano Hugo Sofovich, comenzó su trayectoria en la década de 1960. Entre sus trabajos más recordados aparecen Operación Ja-Já, Polémica en el bar y La Peluquería de Don Mateo, programas en los que participaron figuras como Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Juan Carlos Altavista y Javier Portales.
También desarrolló una extensa carrera en cine y teatro. Entre sus películas se encuentran Los caballeros de la cama redonda y Camarero nocturno en Mar del Plata, mientras que en teatro produjo y escribió obras como Una familia poco normal y El champán las pone mimosas.
Por ahora, el proyecto de la biopic se encuentra en una etapa inicial y todavía resta conocer quiénes interpretarán a los principales personajes y qué período de su vida abarcará la producción.
Gerardo Sofovich entre 1983 y 1984 incursionó como actor en las películas El desquite y En retirada, bajo la dirección de Juan Carlos Desanzo.
El domingo 25 de septiembre de 2011 se despidió de su programa "La noche del domingo" y de su carrera en televisión, sin embargo en 2014 volvió a la televisión de aire de la mano de "Los 8 escalones" de El Trece, siendo el programa del 1 de marzo de 2015 su última aparición.
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