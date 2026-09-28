Susana Giménez, Gerardo Sofovich y Jorge Porcel, tres figuras destacadas del espectáculo argentino.

La propia Moria había revelado recientemente que mantuvo un romance con Gerardo Sofovich. “Con tu padre tuvimos un affaire”, le contó a Gustavo al recordar aquella etapa.

Gerardo Sofovich junto a Susana Giménez, Juan Carlos Calabró y Rolo Puente, jugando al truco.

Gerardo Sofovich nació en Buenos Aires el 18 de marzo de 1937 y murió el 8 de marzo de 2015. A lo largo de su carrera trabajó como conductor, guionista, director y productor.

Junto a su hermano Hugo Sofovich, comenzó su trayectoria en la década de 1960. Entre sus trabajos más recordados aparecen Operación Ja-Já, Polémica en el bar y La Peluquería de Don Mateo, programas en los que participaron figuras como Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Juan Carlos Altavista y Javier Portales.

También desarrolló una extensa carrera en cine y teatro. Entre sus películas se encuentran Los caballeros de la cama redonda y Camarero nocturno en Mar del Plata, mientras que en teatro produjo y escribió obras como Una familia poco normal y El champán las pone mimosas.

Por ahora, el proyecto de la biopic se encuentra en una etapa inicial y todavía resta conocer quiénes interpretarán a los principales personajes y qué período de su vida abarcará la producción.

Gerardo Sofovich entre 1983 y 1984 incursionó como actor en las películas El desquite y En retirada, bajo la dirección de Juan Carlos Desanzo.

El domingo 25 de septiembre de 2011 se despidió de su programa "La noche del domingo" y de su carrera en televisión, sin embargo en 2014 volvió a la televisión de aire de la mano de "Los 8 escalones" de El Trece, siendo el programa del 1 de marzo de 2015 su última aparición.