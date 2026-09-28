¿Qué pasó en Radio Pop que José María Listorti no está más al aire?: Gritos y ausencias

El conductor que reemplazó a la Negra Vernacci tuvo un fuerte entredicho con el directivo de la emisora. Y decidió no presentarse más en su lugar de trabajo.
Y un día...dió el portazo. José María Listorti se fue de Radio Pop, una de las FM más conocidas, y no volvió. Fue la semana pasada cuando, tras un fuerte conflicto y discusión con un directivo de la emisora, el conductor no volvió más al aire. "No se siente valorado ni escuchado", explicaron en LAM.
"El lunes y el martes pasados, José María fue a la radio. El martes, se pelearon a los gritos con Iván Velasco, director de la radio, considerando que Listorti hoy es la figura máxima de la radio. Porque, incluso, José María estaba reemplazando a la negra Vernacci, en su horario", comenzaron a contar en LAM, en las noches de América.
"Lo que pasa es lo siguiente... Cuando tenía la dirección Nico Bocache, que después pasa a La Nación +, José María habló de una gira (de presentaciones por España, durante un mes) y de una temporada teatral para hacer en Mar del Plata, con La revista del Cervantes. Y lo que sucedió es que, con el devenir de los meses, primero José María sentía medio mala onda de los nuevos directivos para con el...".
"Y empezó a darse cuenta que, en una cuestión de rotar gente adentro de los programas, le divertía más una locutora que otras. Listorti pidió a la locutora y un par de cosas más. Lo que terminó pasando es que le dijeron ´no´ a todo. Y no solamente eso sino que a la locutora, nunca más la hicieron rotar por su programa", ampliaron, en el ciclo de Ángel De Brito.
"La discusión de la última semana entre José María y el directivo fue a los gritos. Al día de hoy, no tienen diálogo. José María se fue de gira y lo que me dicen, al día de hoy, es que está todo podrido. Lo que se va a hacer es esperar para hablar y ver qué pasa...", ampliaron, en el programa.
"De la radio dicen ´que se vaya y vemos´. No tienen intención de arreglar. José María no se siente valorado ni escuchado. Por eso, la fuerte discusión del martes pasado. Y, a partir de eso, Listorti faltó miércoles, jueves y viernes", resumieron. ¿Habrá vuelta atrás? Ummm...
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