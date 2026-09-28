¿Qué pasó en Radio Pop que José María Listorti no está más al aire?: Gritos y ausencias

"Y empezó a darse cuenta que, en una cuestión de rotar gente adentro de los programas, le divertía más una locutora que otras. Listorti pidió a la locutora y un par de cosas más. Lo que terminó pasando es que le dijeron ´no´ a todo. Y no solamente eso sino que a la locutora, nunca más la hicieron rotar por su programa", ampliaron, en el ciclo de Ángel De Brito.

HAY MAR DE FONDO

"La discusión de la última semana entre José María y el directivo fue a los gritos. Al día de hoy, no tienen diálogo. José María se fue de gira y lo que me dicen, al día de hoy, es que está todo podrido. Lo que se va a hacer es esperar para hablar y ver qué pasa...", ampliaron, en el programa.

"De la radio dicen ´que se vaya y vemos´. No tienen intención de arreglar. José María no se siente valorado ni escuchado. Por eso, la fuerte discusión del martes pasado. Y, a partir de eso, Listorti faltó miércoles, jueves y viernes", resumieron. ¿Habrá vuelta atrás? Ummm...