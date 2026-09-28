La cantautora -que se inició con la música country- superó a cantante y empresaria en la última entrega de los MTV VMAs y logró un récord histórico.

Taylor Swift se convirtió en la artista más premiada de la historia de los MTV Video Music Awards, tras llegar a la ceremonia empatada con Beyoncé en 30 Moonmen (la estatuilla es un astronauta en la Luna) y se fue ganadora al obtener los galardones Video del Año por "El destino de Ofelia" ("The Fate of Ophelia", del álbum "The Life of a Showgirl") y recibir el primer Artist Director Honors, creado para quienes redefinieron el videoclip detrás de cámara.

En dos décadas Taylor Swift dirigió y escribió 18 de sus casi 60 videos y en su discurso dedicó el galardón a Dolly Parton, a quien llamó “la máxima showgirl”. La cantautora de música country Kacey Musgraves ya le había cantado un homenaje esa misma noche.

La ceremonia se realizó el domingo 27 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, con Snoop Dogg de anfitrión. Madonna, con 13 nominaciones -empate con el récord de Lady Gaga en una sola noche-, fue quien más estatuillas se llevó: siete. Logró Artista del Año, Mejor Colaboración con Sabrina Carpenter ("Bring Your Love"), Mejor Dance, Mejor Álbum ("Confessions II"), Mejor Video de Larga Duración, Mejor Cinematografía y Mejor Coreografía. La reina del pop volvió a cantar en los VMAs después de 23 años: abrió con Carpenter y luego invitó al escenario a Charli XCX.

Taylor Swift sumó además Mejor Dirección por "Opalite (su quinto en esa categoría) y el sexto Video del Año de su carrera, el triple que cualquier otro. Billboard la deja con 32 VMAs en total; Madonna, con 26. BTS se llevó tres. Swift, Carpenter y Grande, dos cada una.

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Lista de ganadores de los MTV VMAs 2026

  • Video del Año: Taylor Swift — The Fate of Ophelia
  • Artista del Año: Madonna
BTS en los VMAs

BTS en los VMAs

  • Canción del Año: BTS — Swim
  • Mejor Artista Nuevo: Sienna Spiro
  • Mejor Colaboración: Madonna y Sabrina Carpenter — Bring Your Love
  • Mejor Pop: LISA con Kentaro Sakaguchi — Dream
  • Mejor Hip-Hop: Cardi B con Kehlani — Safe
  • Mejor R&B: Bruno Mars — I Just Might
  • Mejor Alternativo: Olivia Rodrigo — the cure
  • Mejor Dance: Madonna — Confessions II – The Film
  • Mejor Latino: Bad Bunny — NUEVAYoL
  • Mejor K-Pop: BTS — Swim
BTS en los VMAs

BTS en los VMAs

  • Mejor Country: Ella Langley — Choosin’ Texas
  • Mejor Grupo: BTS
  • Mejor Álbum: Madonna — Confessions II
  • Mejor Video de Larga Duración: Madonna — Confessions II – The Film
  • Mejor Dirección: Taylor Swift — Opalite
  • Mejor Dirección de Arte: PinkPantheress con Zara Larsson — Stateside
  • Mejor Cinematografía: Madonna — Confessions II – The Film
  • Mejor Coreografía: Madonna — Confessions II – The Film
  • Mejor Edición: Sabrina Carpenter — House Tour
Sabrina Carpenter y Madonna

Sabrina Carpenter y Madonna

  • Mejores Efectos Visuales: Ariana Grande — hate that i made you love me
  • Canción del Verano: Ariana Grande — hate that i made you love me
  • Artist Director Honors: Taylor Swift
  • Michael Jackson Video Vanguard Award: Nirvana

Swift se fue con el récord y el premio más pesado. Madonna, con la noche. El empate con Beyoncé, por esta vez, se rompió en Los Ángeles.

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