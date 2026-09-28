La ceremonia se realizó el domingo 27 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, con Snoop Dogg de anfitrión. Madonna, con 13 nominaciones -empate con el récord de Lady Gaga en una sola noche-, fue quien más estatuillas se llevó: siete. Logró Artista del Año, Mejor Colaboración con Sabrina Carpenter ("Bring Your Love"), Mejor Dance, Mejor Álbum ("Confessions II"), Mejor Video de Larga Duración, Mejor Cinematografía y Mejor Coreografía. La reina del pop volvió a cantar en los VMAs después de 23 años: abrió con Carpenter y luego invitó al escenario a Charli XCX.