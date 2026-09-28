Se trata de un joven emprendedor gastronómico que además trabajó en el mismo medio deportivo que siguió a la Selección argentina con Tomás Massa, hijo de Sergio.
Juana Tinelli, hija de Marcelo y Paula Robles, presentó en Instagram a su nuevo novio al subir fotos del último cumpleaños de él, en donde se los puede ver abrazados. La joven de 23 años escribió “Feliz cumpleaños mi Chuno” y “te elijo todos los días”. El chico se llama Junior Hernández, tiene 20 años, y es dueño de food trucks -con marca propia- de parrilla y carne ahumada en Tigre y zona norte, así como también u proyecto de electrolitos llamado Sedh.
Según contó la periodista Fernanda Iglesias en el programa "Puro Show" de El Trece, Juanita Tinelli le contó que salen desde mayo de este año, que convivieron un tiempo en una casa alquilada en Nordelta y después se mudaron. Él es el mejor amigo de su mejor amiga: se conocían de antes, cada uno con otra pareja; cuando ambos cortaron, se reencontraron.
La panelista del programa de espectáculos de El Trece sumó un dato exclusivo, el vínculo se aceleró en el boliche del escándalo con Bautista Cuiña, en junio de este año. “Ella se estaba besando con un muchacho cerca de su ex. El chico en cuestión es este, su actual pareja”. Junior Hernández también la acompañó a ver "SEX", la obra de José María Muscari, en su primera salida pública después de que Juanita después de los confusos sucesos en local nocturno de la zona de Costanera.
Este no es el primer paso de Junior por los medios, ya que trabajó en Mundo Selección, la plataforma digital ligada a la AFA que cubrió el Mundial de Futbol de Qatar 2022.
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