La panelista del programa de espectáculos de El Trece sumó un dato exclusivo, el vínculo se aceleró en el boliche del escándalo con Bautista Cuiña, en junio de este año. “Ella se estaba besando con un muchacho cerca de su ex. El chico en cuestión es este, su actual pareja”. Junior Hernández también la acompañó a ver "SEX", la obra de José María Muscari, en su primera salida pública después de que Juanita después de los confusos sucesos en local nocturno de la zona de Costanera.