Se trata de un joven emprendedor gastronómico que además trabajó en el mismo medio deportivo que siguió a la Selección argentina con Tomás Massa, hijo de Sergio.

Juana Tinelli, hija de Marcelo y Paula Robles, presentó en Instagram a su nuevo novio al subir fotos del último cumpleaños de él, en donde se los puede ver abrazados. La joven de 23 años escribió “Feliz cumpleaños mi Chuno” y “te elijo todos los días”. El chico se llama Junior Hernández, tiene 20 años, y es dueño de food trucks -con marca propia- de parrilla y carne ahumada en Tigre y zona norte, así como también u proyecto de electrolitos llamado Sedh.

Juana Tinelli y Junior Hernández, su nuevo novio

Juana Tinelli y Junior Hernández, su nuevo novio

Según contó la periodista Fernanda Iglesias en el programa "Puro Show" de El Trece, Juanita Tinelli le contó que salen desde mayo de este año, que convivieron un tiempo en una casa alquilada en Nordelta y después se mudaron. Él es el mejor amigo de su mejor amiga: se conocían de antes, cada uno con otra pareja; cuando ambos cortaron, se reencontraron.

ADEMÁS: Wanda Nara llega al cine

La panelista del programa de espectáculos de El Trece sumó un dato exclusivo, el vínculo se aceleró en el boliche del escándalo con Bautista Cuiña, en junio de este año. “Ella se estaba besando con un muchacho cerca de su ex. El chico en cuestión es este, su actual pareja”. Junior Hernández también la acompañó a ver "SEX", la obra de José María Muscari, en su primera salida pública después de que Juanita después de los confusos sucesos en local nocturno de la zona de Costanera.

Este no es el primer paso de Junior por los medios, ya que trabajó en Mundo Selección, la plataforma digital ligada a la AFA que cubrió el Mundial de Futbol de Qatar 2022.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados