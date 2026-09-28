Escándalo con Thiago PSK tras confirmarse su romance con La Joaqui: ¿Por qué no quiere vivir en Argentina?

En redes sociales circula un polémico video del cantante de género urbano que le habla a españolas que quieren vivir en Argentina.
Thiago PZK -el nuevo novio de La Joaqui- está en la "mira" de todos en redes sociales. Porque en X se viralizó un video casero en donde se lo ve al interprete recomendar a españolas que no se vengan a vivir a la Argentina y el escándalo se viralizó rápidamente. Estas imágenes aparecen en medio de la confirmación del romance con la cantante quien fue la ex amigo Luck Ra.
"Me encantaría vivir acá", se le escucha decir a Thiago, en un video casero que le hicieron fans que se lo cruzaron por las calles de la Madre Patria. Incluso, en las imágenes se lo ve al cantante de género urbano afirmar con sus expresiones corporales, lo que estaba diciendo con sus palabras.
En el intercambio con sus seguidores, se le escucha decir a un grupo de chicas -que estaban detrás del teléfono- que ella querrían venirse para Argentina. Y fue entonces que al artista tiene una inmediata respuesta, que generó la polémica en redes sociales. Porque Thiago atina, de inmediato a decir...
"No te lo recomiendo...", enfatizó, Thiago. Y, acto seguido, en una segunda parte editada de las imágenes, se lo ve firmando una camiseta de la selección local, con un fibrón en color negro. Y, luego, sobre final, en una esquina madrilena, entonar una de sus canciones más conocidas, con coreografía incluida.
"Tiago fue mi amigo. Me sorprendió en su momento, ahora no me sorprende porque ya lo viví. Que sea feliz pero para mí se está re equivocando con las decisiones que toma en la vida", lanzó Coscu, uno de los streamer más conocidos e influyentes, que supo ser muy cercano a Thiago. "Ojalá la gente no lo mate tanto porque para mí el chabón es alto artista, canta increíble y en lo personal se manda la cagada de estar con la ex de dos amigos".
"Para mí el chabón es re talentoso y me encantaría que esté la mejor, pero bueno, yo esas actitudes, obviamente, no las puedo bancar. Primero porque la sufrí en carne propia y segundo porque un error lo puede tener cualquiera, ahora dos iguales creo que es una banda", apuntó, Coscu contra Thiago, sin filtro.
comentar