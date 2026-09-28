Escándalo con Thiago PSK tras confirmarse su romance con La Joaqui: ¿Por qué no quiere vivir en Argentina?

COSCU DESTROZÓ A THIAGO

"Tiago fue mi amigo. Me sorprendió en su momento, ahora no me sorprende porque ya lo viví. Que sea feliz pero para mí se está re equivocando con las decisiones que toma en la vida", lanzó Coscu, uno de los streamer más conocidos e influyentes, que supo ser muy cercano a Thiago. "Ojalá la gente no lo mate tanto porque para mí el chabón es alto artista, canta increíble y en lo personal se manda la cagada de estar con la ex de dos amigos".

Thiago PZK y La Joaqui confirmaron su romance, con un posteo juntos, en redes sociales, en la previa a subirse a un avión.

"Para mí el chabón es re talentoso y me encantaría que esté la mejor, pero bueno, yo esas actitudes, obviamente, no las puedo bancar. Primero porque la sufrí en carne propia y segundo porque un error lo puede tener cualquiera, ahora dos iguales creo que es una banda", apuntó, Coscu contra Thiago, sin filtro.