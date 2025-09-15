Thiago Medina: la familia volvió a pedir una cadena de oración tras el accidente

Daniela Celis, expareja y madre de sus dos hijas, comentó que el joven "está un poquito mejor". "Mucha luz, cadena de oración, Reiki, al Dios que crean, que sientan, todo esto es fundamental y muy importante y el día de mañana las hijas y toda la familia se lo vamos a agradecer. Solamente cadena de oración", expresó.

A su lado, Camila, una de las hermanas del exGH, sumó que "le bajaron un poco la medicación" y se encuentra "estable".

Según el último parte médico difundido esta mañana, Thiago Medina continúa internado "en la unidad de terapia intensiva, bajo control clínico y seguimiento de servicio de cirugía toráxica”. “Está estable, sin fiebre, con pronóstico reservado”, completó el documento brindado por el centro asistencial.

Afirman que Thiago Medina discutió con Da

thiagomedinamoto Thiago Medina se accidentó con su moto en Moreno.

niela Celis antes del accidente

En Puro Show revelaron que, previo al accidente en su moto, el exGran Hermano habría tenido una discusión con su ex pareja Daniela Celis en su casa. “Esa noche se juntaron Daniela y Thiago, parece que hubo una discusión y él se fue con la moto de allí”, contaron.

Según explicaron, la conductora de Luzu intentó comunicarse con el padre de sus hijas: “Ella insistió, insistió, insistió, hasta que finalmente la atendieron y ahí se enteró de que había tenido un accidente”.

Al principio no habían logrado comunicarse con ella para notificarla del accidente, por lo que intentaron comunicarse con Romina Uhrig, quien fue exfuncionaria del municipio de Merlo: “Le dicen: ‘Mirá, no podemos desbloquear el teléfono y no tenemos contacto con nadie de la familia para avisarles’”.

“Daniela ya la atiende llorando porque se había enterado por esto que había pasado”, señalaron.