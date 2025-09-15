Thiago Medina: la familia volvió a pedir una cadena de oración tras el accidente

Así lo manifestaron en la puerta del hospital donde el exparticipante de Gran Hermano se encuentra internado. Este lunes difundieron un nuevo parte médico sobre su estado de salud. Todos los detalles.
Los familiares de Thiago Medina, el exparticipante de Gran Hermano que permanece internado tras sufrir un accidente en su moto, hablaron este lunes con la prensa en la puerta del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, ubicado en el distrito bonaerense de Moreno. "Pedimos una cadena de oración", fue la súplica.
Daniela Celis, expareja y madre de sus dos hijas, comentó que el joven "está un poquito mejor". "Mucha luz, cadena de oración, Reiki, al Dios que crean, que sientan, todo esto es fundamental y muy importante y el día de mañana las hijas y toda la familia se lo vamos a agradecer. Solamente cadena de oración", expresó.
A su lado, Camila, una de las hermanas del exGH, sumó que "le bajaron un poco la medicación" y se encuentra "estable".
Según el último parte médico difundido esta mañana, Thiago Medina continúa internado "en la unidad de terapia intensiva, bajo control clínico y seguimiento de servicio de cirugía toráxica”. “Está estable, sin fiebre, con pronóstico reservado”, completó el documento brindado por el centro asistencial.
En Puro Show revelaron que, previo al accidente en su moto, el exGran Hermano habría tenido una discusión con su ex pareja Daniela Celis en su casa. “Esa noche se juntaron Daniela y Thiago, parece que hubo una discusión y él se fue con la moto de allí”, contaron.
Según explicaron, la conductora de Luzu intentó comunicarse con el padre de sus hijas: “Ella insistió, insistió, insistió, hasta que finalmente la atendieron y ahí se enteró de que había tenido un accidente”.
Al principio no habían logrado comunicarse con ella para notificarla del accidente, por lo que intentaron comunicarse con Romina Uhrig, quien fue exfuncionaria del municipio de Merlo: “Le dicen: ‘Mirá, no podemos desbloquear el teléfono y no tenemos contacto con nadie de la familia para avisarles’”.
“Daniela ya la atiende llorando porque se había enterado por esto que había pasado”, señalaron.
