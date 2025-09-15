Lamine Yamal se mostró con Nicki Nicole y lanzó un mensaje desafiante

En las imágenes se los ve abrazados, sonrientes y compartiendo momentos cotidianos. Una de las fotos más comentadas muestra a la rosarina de 25 años jugando y comiendo sushi con Keyne, el hermano menor del futbolista, que acaba de cumplir tres años. También hubo videos breves en los que la pareja aparece distendida, sin poses, como si la cámara no existiera.

La fiesta de cumpleaños de Keyne reunió a familiares, amigos y hasta a Gael, hijo del brasileño Raphinha, con quien comparte travesuras en los pasillos del Estadi Olímpic. Tampoco faltó la presencia de CAT, la mascota oficial del club, que sorprendió a los invitados con una visita fuera de protocolo. El pastel temático de Spiderman terminó de sellar la celebración con un guiño especial al pequeño.

IMG_8823

Yamal en recuperación

Para Yamal, de apenas 18 años, no todo es color de rosa: se encuentra en recuperación por molestias en el pubis que le impidieron estar frente al Valencia. Sin embargo, eligió no perderse la fiesta de su hermano y, de paso, blanquear aún más su relación con Nicki, que ya se perfila como parte de su círculo íntimo.

Entre rumores de ruptura, alimentados por un reciente viaje de la cantante a la Argentina, y desmentidas en forma de videollamadas filtradas desde el vestuario de la selección española, el romance sigue sumando capítulos. Lo cierto es que la artista ya encontró su lugar en el entorno familiar del nuevo prodigio culé.