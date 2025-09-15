Marianela Mirra confirmó su embarazo con José Alperovich

La primicia fue confirmada por la periodista Laura Ubfal en su portal, donde además reveló que la propia Mirra le contó la novedad a su amigo y excompañero de Gran Hermano, Gastón Trezeguet.

“Estoy esperando un bebé de José”, le habría escrito la mediática a Trezeguet, confirmando así las versiones que circulaban desde hace semanas.

La relación entre Mirra y Alperovich siempre se movió en un terreno de rumores y contradicciones. “Nunca hubo ruptura con José, mentí en ese momento porque no quería que me siguieran más a Ezeiza”, le confesó Marianela a Trezeguet, en alusión a las visitas que realizaba al exmandatario cuando estaba detenido.

El embarazo fue posible gracias a un tratamiento de inseminación artificial, una decisión tomada en pareja y mantenida en estricto hermetismo hasta ahora. Sin embargo, la filtración de una fotografía exclusiva en la que ambos aparecen juntos en su convivencia en Puerto Madero terminó por confirmar lo que ya se comentaba como un rumor.

La noticia, además de causar impacto en el ámbito del espectáculo, reaviva la polémica en torno a la figura de Alperovich, quien cumple condena por delitos sexuales. Mientras tanto, Marianela atraviesa un nuevo capítulo de su vida, lejos de la exposición constante pero inevitablemente en el ojo de la tormenta mediática.