La Voz Argentina: Nico Occhiato apuró a un participante

El conductor de "La Voz Argentina" explicó que no son chistes aptos para todo público y aclaró: "Pero acá los vamos a disfrutar". Entonces Tiago PZK -uno de los cocoach invitados- propuso que hiciera uno "ATP" (Apto Para Todo Público) y Nico Occhiato afirmó que el participante no tiene chistes de ese estilo, por lo que los Miranda! propusieron que contase el más zarpado que tuviera a mano

Embed

"Jugá fuerte, el más fuerte que tengas... Voy a blanquear algo: acá seguramente un productor se acercó y te dijo 'vas a contar un chiste' y te dijo cuál. Ese no, contá uno fuerte. Me hago responsable yo, contá el chiste más fuerte que tengas", lo apuró Nico.

En ese momento, Emiliano Villagra empezó a contar el chiste "Estaban dos amigas cocinando" y Nico lo interrumpió para confesar " Me juego el laburo… Dos amigas cocinando me dio miedo la verdad. ¿Hay nenes en la tribuna Tápense los oídos. ¿En qué me metí? ".

Captura de pantalla 2025-09-15 a las 11.23.03p.m.

Pero el participante no se amilanó siguió con el relato "Estaban dos amigas cocinando, una le dice a la otra, "¿cómo te gustan los huevos?" y ella responde 'bien reventados en la puerta del cu..." , tras lo cual todos comenzaron a reírse a carcajadas y Nico Occhiato abandonó el escenario de "La Voz Argentina".