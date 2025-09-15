La Voz Argentina: Nico Occhiato apuró a un participante

En el marco del Segundo Round del Team Miranda! se presentó un participante reconocido por ser un gran contador de chistes subidos de tono.
Después de que Emiliano Villagra se presentara por el Team Miranda! en el Segundo Round de "La Voz Argentina" interpretando "La tempranera" -el tema de León Benarós que popularizara Mercedes Sosa-, Nicolás Occhiato "mandó al frente" al cantante cuando les reveló a todos que es muy buen contador de chistes.
El conductor de "La Voz Argentina" explicó que no son chistes aptos para todo público y aclaró: "Pero acá los vamos a disfrutar". Entonces Tiago PZK -uno de los cocoach invitados- propuso que hiciera uno "ATP" (Apto Para Todo Público) y Nico Occhiato afirmó que el participante no tiene chistes de ese estilo, por lo que los Miranda! propusieron que contase el más zarpado que tuviera a mano
"Jugá fuerte, el más fuerte que tengas... Voy a blanquear algo: acá seguramente un productor se acercó y te dijo 'vas a contar un chiste' y te dijo cuál. Ese no, contá uno fuerte. Me hago responsable yo, contá el chiste más fuerte que tengas", lo apuró Nico.
En ese momento, Emiliano Villagra empezó a contar el chiste "Estaban dos amigas cocinando" y Nico lo interrumpió para confesar " Me juego el laburo… Dos amigas cocinando me dio miedo la verdad. ¿Hay nenes en la tribuna Tápense los oídos. ¿En qué me metí? ".
Pero el participante no se amilanó siguió con el relato "Estaban dos amigas cocinando, una le dice a la otra, "¿cómo te gustan los huevos?" y ella responde 'bien reventados en la puerta del cu..." , tras lo cual todos comenzaron a reírse a carcajadas y Nico Occhiato abandonó el escenario de "La Voz Argentina".
