Uno de los protagonistas de Los simuladores, Martín Seefeld, se separó después de 35 años casado

Seefeld y Valeria Giuliani terminaron su historia de amor, después de tres décadas y media juntos.

LA RUPTURA SENTIMENTAL DE SEEFELD

"Ambos logramos atravesar la separación sin convertirla en un enfrentamiento. Si no hubiese terminado bien, sería mucho más complejo", compartió, Martín, sobre la decisión con su ex, de terminar un vínculo construido por tanto tiempo, en buenos términos.

Martín y Valeria Giuliani estuvieron en pareja durante 35 años y tuvieron a sus hijos: Pedro y Lola.

Y, sobre el final del tema, Seefeld contó que, en la actual, tras finalizar su pareja, con su ex se ven poco pero que, por el contrario, hablan mucho. “Nos vemos muy poco, pero hablamos mucho”.