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Uno de los protagonistas de Los simuladores, Martín Seefeld, se separó después de 35 años casado

 - Por Noelia Santone

El actor compartió las razones por la que su historia amor encontró su final, después de tantos años compartidos. "Todas las cosas hay que vivirlas como un éxito".

Martín Seefeld, actor con trayectoria en la industria nacional y uno de los recordados protagonistas de Los Simuladores, contó que se terminó su matrimonio Valeria Giuliani. Después de treinta y cinco años en pareja y hijos, Pedro y Lola, explicó por qué la relación encontró su punto final.

"Hoy Valeria es muy amiga pero nos separamos, es la vida", se sinceró Martín, invitado a la mesa de Juana Viale, en El 13. En la vida todo puede suceder. La vida tiene procesos, momentos en los que uno tiene que respetarse y es normal que suceda”, reflexionó el actor, ante el comentario de Pata Etchegoyen, con quien compartió la mesa, y quien se refirió a la posibilidad de que, en algún momento, se reconcilie con quien fue su esposa.

"Todas las cosas, independientemente de lo que suceda, hay que vivirlas como un éxito. Estuve en pareja 35 años y formé una familia con dos hijos hermosos”, analizó Seefeld, sobre lo que vivió en una gran parte de su vida, considerando que estuvo en pareja con Valeria, más de tres décadas.

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Luego, el artista, no evitó explicar el motivo por el que considerada, según su mirada, se terminó su matrimonio. Tiene que ver con el crecimiento de cada uno, con la forma de ver la vida. Todo se tiene que hacer con amor, con respeto y entendiendo que uno puede no estar en pareja, pero que hay una familia”.

Seefeld y Valeria Giuliani terminaron su historia de amor, después de tres décadas y media juntos.

Seefeld y Valeria Giuliani terminaron su historia de amor, después de tres décadas y media juntos.

LA RUPTURA SENTIMENTAL DE SEEFELD

"Ambos logramos atravesar la separación sin convertirla en un enfrentamiento. Si no hubiese terminado bien, sería mucho más complejo", compartió, Martín, sobre la decisión con su ex, de terminar un vínculo construido por tanto tiempo, en buenos términos.

Martín y Valeria Giuliani estuvieron en pareja durante 35 años y tuvieron a sus hijos: Pedro y Lola.

Martín y Valeria Giuliani estuvieron en pareja durante 35 años y tuvieron a sus hijos: Pedro y Lola.

Y, sobre el final del tema, Seefeld contó que, en la actual, tras finalizar su pareja, con su ex se ven poco pero que, por el contrario, hablan mucho. “Nos vemos muy poco, pero hablamos mucho”.

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