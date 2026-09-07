Wanda Nara contó la particular decisión que tomó con sus fotos íntimas que le mandaba a Mauro Icardi

Sus declaraciones se produjeron luego de su reciente enfrentamiento público con Maxi López, a raíz de sus dichos en PH: Podemos hablar, y después de que Wanda solicitara la suspensión de la responsabilidad parental de Mauro Icardi.

Al ser consultada sobre cómo se encuentran ella y sus hijos, respondió: “Los nenes con Max estos días, las nenas con Mau hasta que empiece a trabajar. Yo súper bien haciendo valijas”.

Cuánto cuesta la suscripción al contenido de Wanda Nara

Wanda Nara abrió hace más de un año su perfil en una reconocida plataforma de contenido para adultos, donde comparte material exclusivo bajo el concepto de mostrar “su lado más caro del deseo”.

Actualmente, su cuenta acumula al menos 234 publicaciones y unos 90 mil ‘me gusta’, según las cifras que figuran en la plataforma.

La suscripción mensual tiene un valor promocional de 4 dólares, aunque el precio varía según el período contratado. Actualmente, las distintas opciones de suscripción cuentan con descuentos.