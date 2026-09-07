Wanda Nara contó la particular decisión que tomó con sus fotos íntimas que le mandaba a Mauro Icardi

La conductora contó que publicó en una plataforma de contenido para adultos las imágenes que le mandaba a su expareja para evitar que fueran filtradas.
La empresaria y conductora Wanda Nara volvió a interactuar con sus seguidores durante la tarde del domingo y sorprendió al revelar qué decidió hacer con las fotos íntimas que le enviaba a Mauro Icardi cuando ambos eran pareja.
Durante una ronda de preguntas, una persona le consultó cuál era la imagen más “hot” que conservaba en su galería. La conductora explicó que tomó la decisión de publicar ese material por iniciativa propia para evitar que pudiera filtrarse en medio del conflicto mediático que mantiene con su expareja.
“Hace tiempo que subí a Only todas las fotos hot que le mandaba a mi ex, por miedo a que se filtren. Preferí anticiparme y hacerlas dinero”, contó Wanda a sus más de 17 millones de seguidores.
En otra de las conversaciones que mantuvo con sus seguidores, la conductora se refirió a la situación familiar que atraviesa junto a sus dos exparejas y a los hijos que tiene con ellos.
Sus declaraciones se produjeron luego de su reciente enfrentamiento público con Maxi López, a raíz de sus dichos en PH: Podemos hablar, y después de que Wanda solicitara la suspensión de la responsabilidad parental de Mauro Icardi.
Al ser consultada sobre cómo se encuentran ella y sus hijos, respondió: “Los nenes con Max estos días, las nenas con Mau hasta que empiece a trabajar. Yo súper bien haciendo valijas”.
Wanda Nara abrió hace más de un año su perfil en una reconocida plataforma de contenido para adultos, donde comparte material exclusivo bajo el concepto de mostrar “su lado más caro del deseo”.
Actualmente, su cuenta acumula al menos 234 publicaciones y unos 90 mil ‘me gusta’, según las cifras que figuran en la plataforma.
La suscripción mensual tiene un valor promocional de 4 dólares, aunque el precio varía según el período contratado. Actualmente, las distintas opciones de suscripción cuentan con descuentos.
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