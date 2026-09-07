Lowrdes Fernández, de Bandana, se defendió de las duras críticas que recibe por su cuerpo

LOS PROBLEMAS DE SALUD DE LOWRDES

Lourdes Fernández que su cirugía ginecológica implicó la extracción del útero y de ambos ovarios debido a múltiples miomas y a un útero agrandado que padecía desde hacía años. La operación modificó su vida física y emocional porque coincidió con el final de una relación, un proceso judicial abierto y la aceptación de que no podrá gestar.

“Yo perdí la creencia de formar mi familia. Mi cuerpo lo primero que hizo fue esterilizarme", definió Fernández, sobre el duro proceso que le tocó atravesar, desde el año pasado a la actualidad.