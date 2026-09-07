Lowrdes Fernández, de Bandana, se defendió de las duras críticas que recibe por su cuerpo

La cantante hizo catarsis en Instagram tras meses de leer y leer mensajes con contenido gordofóbico: "Por qué no se van a la mierda los que todo el tiempo comentan que estoy gorda".
Lowrdes Fernández reaccionó en redes sociales a las duras críticas que suele recibir hacia su cuerpo. La integrante de Bandana, el grupo pop que vuelve a presentarse en el escenario desde mediados de septiembre, le respondió a todo el hate que le hacen en Instagram. "Es una mierda".
“¡Por qué no se van a la mierda los que todo el tiempo comentan que estoy gorda! Ya lo sé pelotu2”, expresó Lowrdes, cansada de los comentarios que constantemente recibe en redes sociales, sobre su aspecto físico. Y que, se entiende, a la cantante ya empezaron a molestarle.
“Busquen modelos o métanse en otro perfil si no les gusta”, le sugirió Fernández, a todos aquellos que pretenden que tenga un cuerpo "perfecto". “Me sacaron el útero, tuve complicaciones, problemas personales”, explicó, la integrante del grupo pop, sobre los motivos que la llevaron a tomar Corticoide, una de las medicaciones que inflama el cuerpo.
“La presión que ejercen sobre mí más la que yo siento por no sentirme bien en un cuerpo que no me gusta, es una mierda”, se sinceró Lowrdes, dejando en claro que los comentarios de la gente, la están afectando mucho, más allá de la propia "presión" que pueda sentir por cuenta propia.
Lourdes Fernández que su cirugía ginecológica implicó la extracción del útero y de ambos ovarios debido a múltiples miomas y a un útero agrandado que padecía desde hacía años. La operación modificó su vida física y emocional porque coincidió con el final de una relación, un proceso judicial abierto y la aceptación de que no podrá gestar.
“Yo perdí la creencia de formar mi familia. Mi cuerpo lo primero que hizo fue esterilizarme", definió Fernández, sobre el duro proceso que le tocó atravesar, desde el año pasado a la actualidad.
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