MasterChef Celebrity: el primer plato de Luck Ra

El cantante cordobés se puso a bailar con la conductora Wanda Nara y cuando le tocó estar frente a Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui aseguró que el plato que preparó para esta gala tenía una historia detrás.

“Viniendo para acá me dijeron que 'un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido'. Se me ocurrió hacer un menú kids pero manteniendo una linda gama de colores y también una mezcla armoniosa de los ingredientes” les dijo Luck Ra a los jurados. "No es solo el producto. Es también cómo lo vendés" agregó el cuartetero en la entrevista personal que se realiza después de la degustación.

Como el cantante cordobés llegó a "MasterChef Celebrity" afirmando que iba a intentar que no eliminaran a La Joaqui por culpa suya, Wanda Nara bromeó diciéndole que "le debe tener mucho miedo" por cómo explicó detalladamente todo el plato que había elaborado.

El excoach de "La Voz Argentina 2025" además incomodó a los jurados al apurarlos al decirles que “no quiero dormir en el sillón, dejame pasar”. Sus compañeros le empezaron a gritar “pollera”, y Donato De Santis expresó en su devolución que el plato tenía sabor a "amore mío, por vos voy a hacer cualquier cosa".

Germán Martitegui declaró que no le gustaría estar en el lugar de Luck Ra y Germán Betular prefirió ir a lo técnico y le aclaró que a sus papas le faltaban fritura y salsa al resto de la preparación. "La presentación fue lo más lindo" concluyó el chef pastelero.