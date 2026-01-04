Roger Waters: "Venezuela debería ser dejado en paz por el gendarme gringo del norte"

El exlíder de Pink Floyd publicó en sus redes sociales una grabación de casi dos minutos condenando lo ocurrido el último sábado por la madrugada. “Por amor de Dios, Venezuela es una nación soberana. ¡Manos fuera de Venezuela!“, reclamó en el video al gobierno de Donald Trump.

ssstwitter.com_1767550661456

“Estamos realmente consternados por el salvaje acto de agresión del imperio de Estados Unidos contra nuestros hermanos, hermanas y camaradas en Venezuela, esa grande y maravillosa expresión de la Revolución Bolivariana", manifestó Waters. Y siguió: "Alrededor del mundo, sólo Dios sabe qué porcentaje, pero probablemente el 99% de todas las personas estamos diciendo que deploramos estas acciones“.

Además, el músico les pidió al gobierno y el Ejército norteamericano respetar “el derecho soberano” de los venezolanos y los exhortó a “madurar”. “Por el amor de Dios, dejen de comportarse como niños en el patio de una escuela. Este es nuestro mundo, no el de ustedes“, dijo.

Y concluyó: "No soy un hombre de oración, pero sí un hombre activo, y haré todo lo que esté en mi poder para apoyar a Venezuela, que es un país soberano y debería ser dejado en paz por el gendarme gringo del norte".

En las últimas elecciones presidenciales de 2024, Waters había apoyado al gobierno de Maduro y llamó a votar por el dirigente chavista. Incluso, acusó a la referente opositora María Corina Machado de querer "regalar su país a la corporación Chevron".

El exlíder de Pink Floyd consideró que Venezuela es víctima de una “agresión imperial” por parte de Estados Unidos y sus intereses corporativos, específicamente petroleros.