Mirtha Legrand fue a ver el espectáculo de Fátima Florez y el público la ovacionó

En su primera salida al teatro en Mar del Plata, la diva eligió Fátima Universal, en el teatro Roxy. El público le demostró el cariño de siempre.

Durante su primer fin de semana de la temporada en Mar del Plata, Mirtha Legrand eligió ir al teatro Roxy a ver a Fátima Florez y Marcelo Polino.

Como es tradicional, la Chiqui fue ovacionada por el público que aguardaba su llegada en la puerta del teatro La diva fue recibida por los protagonistas de la obra Fátima Universal y el ballet folklórico Pampas Bravas, quienes le mostraron su afecto y respeto.

Durante la función, Mirtha se mostró divertida por las imitaciones de la actriz de Lady Gaga, Michael Jackson, Karol G, Gilda, Lía Crucet, Yanina Latorre y Susana Giménez.

Uno de los momentos más festejados del show fue la imitación de la propia Mirtha Legrand, que provocó risas y aplausos en toda la sala.

Finalizado el espectáculo, Fátima bajó del escenario para saludar a la conductora y destacó el cariño del público hacia Legrand y el impacto que genera su presencia en cada lugar que visita.

Mirtha agradeció el recibimiento y elogió el trabajo del elenco. Además, expresó su deseo de que el teatro se mantenga con salas llenas durante toda la temporada y aprovechó para adelantar algunos de los invitados que tendrá en el debut de su programa.

