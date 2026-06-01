Gladys "La Bomba Tucumana" abandonó Gran Hermano Generación Dorada

Sin dudar un segundo, la cantante tucumana confirmó que era ella “Sí, quiero irme. Te agradezco la oportunidad, pero sinceramente no la estoy pasando bien, no puedo. Pero estoy súper agradecida, ha sido una experiencia que me enseñó un montón de cosas. Hasta acá llegué, no tengo la fortaleza para seguir acá”. Inmediatamente Gladys se despidió de sus compañeros y se fue por la puerta giratoria, cantando.

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Para sorpresa de todos sus participantes, en el mismo momento en que Gladys "La Bomba Tucumana" abandonó la casa por la puerta giratoria, Solange Abraham reingresó en la casa, generando alegría en algunos jugadores y descontento en otros.