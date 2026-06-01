Gladys "La Bomba Tucumana" abandonó Gran Hermano Generación Dorada

Después de varias charlas en el confesionario donde manifestó sus ganas de abandonar, la cantante aceptó la propuesta del Gran Hermano.
Este domingo 31 de mayo, en el último día del mes, el Gran Hermano le ofreció a Gladys Nelly del Carmen Jiménez, conocida como "La Bomba Tucumana" la oportunidad de abandonar la casa por la puerta giratoria y para sorpresa de todos sus compañeros, la participante decidió aceptar la propuesta y salir del juego en ese preciso momento.
En un comunicado El Big comentó que no la veía contenta a la cantante tropical en la casa y que hablaron varias veces en el confesionario sobre sus ganas de abandonar el programa “Si tu decisión es marcharte, no voy a detenerte. Entonces Bomba, atendiendo a tus pedidos, te ofrezco la puerta giratoria. Reitero, me apenaría mucho tu partida”.
Sin dudar un segundo, la cantante tucumana confirmó que era ella “Sí, quiero irme. Te agradezco la oportunidad, pero sinceramente no la estoy pasando bien, no puedo. Pero estoy súper agradecida, ha sido una experiencia que me enseñó un montón de cosas. Hasta acá llegué, no tengo la fortaleza para seguir acá”. Inmediatamente Gladys se despidió de sus compañeros y se fue por la puerta giratoria, cantando.
Para sorpresa de todos sus participantes, en el mismo momento en que Gladys "La Bomba Tucumana" abandonó la casa por la puerta giratoria, Solange Abraham reingresó en la casa, generando alegría en algunos jugadores y descontento en otros.
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