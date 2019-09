Gonzalo Bonadeo contra su ex: "Dejé que mintieran, pero ya no será así"

"Por amor y respeto a quienes estan en esta foto me cosi la boca durante 16 años. Deje que mintieran sin defenderme. Ya no será así. Pronto contaré mi parte. A los que me agredieron piensen como se sentirían en mi lugar si eso en lo que creen no fuese verdad. Gracias", fue lo que escribió en su cuenta de Twitter. Al parecer esta semana Gonzalo contará cuál es su verdad en esta historia.