Graciela Alfano liquidó a Susana Giménez: "Hay una actualización de software que no le estaría llegando"

En diálogo con Intrusos, la rubia de 71 años que recientemente subió una foto sin ropa a su perfil de Instagram también habló sobre el noviazgo entre el presidente Javier Milei y Yuyito González. Tras ser consultada sobre el romance, la actriz y la conductora declaró: “Siempre se mezcló la política con la farándula”.

Luego, agregó que “la política es una gran farándula donde hay divas, vedettes, se pelean y se amigan ¡Es fabuloso, es un show!”. Y, además, afirmó que el “todo el poder seduce” y se explayó en “el poder político, de la belleza y del dinero”. En otro tramo de la entrevista, Alfano reveló que entre sus planes laborales a futuro está hacer algo con Moria Casán: “Estamos pensando en hacer algo. La quiero y respeto, es una persona increíble”.

Susana Giménez.jpg Susana Giménez habría pedido que saquen un cartel que indicaba en nombre de Moria Casán.

Hace algunos días, Susana vivió un tenso momento al encontrarse un cartel que reservaba un lugar para Moria en la fotografía de “Los personajes del año” de Gente . En ese momento, Giménez pidió que sacaran el texto, ya que no quería sentarse allí.

Ante esto, Graciela agregó: “Basta Susana, cortala con eso, te pido por favor, atrasa, no me gusta. Ya llegaste muy arriba para tener esas cosas”. “Creo que hay una actualización de software que no le estaría llegando, pero bueno, que haga lo que quiera, la libertad es de ella”, continuó y agregó: “Me parece que atrasa y es de otra época totalmente”. Al ser consultada por su vínculo con la diva de los teléfonos, Graciela respondió: “Nunca tuve relación con Susana. No le debo nada, ni ella a mí, que haga su vida divina, soñada, y yo también”.

El nieto de Moria Casán cumplió 10 años

Dante Della Paolera, hijo de Sofía Gala y nieto de Moria Casán, celebró sus 10 años con un cumpleaños que se realizó en el amplio jardín de la casa de la diva, quien, según se consignó se encargó de cada detalle del festejo cuya temática giró en torno a personajes como Sanrio, Melody o Kuromi.

“Este inflable tiene el tamaño de la casa. Los pibes divirtiéndose a full... Tengo ganas de meterme yo, pero no, sería too much”, publicó la actriz y conductora en sus redes sociales. La comida, en tanto, fue pizza libre y el evento culminó con una pijamada en las carpas que se montaron para la ocasión.