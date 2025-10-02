Graciela Borges recibió el Doctorado Honoris Causa de la UBA

El reconocimiento para la gran estrella del cine argentino, cuyo verdadero nombre es Graciela Noemí Zabala, fue a raíz de su extensa trayectoria, que la posicionó como una indiscutida figura que marcó distintas épocas con sus icónicos personajes, en películas como "Dos Hermanos", "La Ciénaga", "Funes, un gran amor" y en su último filme -de 2019- "El Cuento de las Comadrejas".

image

“Es un orgullo para la universidad reconocer a una figura que representa lo mejor de nuestro arte" expresaron las autoridades de la UBA a lo que la diva respondió con un agradecimiento “Este reconocimiento es un regalo para mi alma” y dedicar el premio a su familia.

En la primera fila del aula magna de la Facultad de Arquitectura de la UBA se encontraban aplaudiendo Juan Cruz Bordeu y María Jesús, el hijo y la nieta de la actriz galardonada. La gran Graciela Borges abandonó el escenario en el marco de una ovación a pie de todos los presentes, en lo que se convirtió en una noche muy importante para el mundo del cine.

image

Este evento -que tenía como gran protagonista a Graciela Borges- contó con la presencia de otras grandes figuras del cine y amigas de la actriz, como Mirtha Legrand y Susana Giménez, quienes presenciaron toda la ceremonia desde la primera fila.

Otras personalidades que estuvieron presentes fueron Mercedes Morán, Gino Bogani, Cecilia Roth, Eleonora Balcarce, Lorena Meritano y Guillermo Pfening, entre otros.