El miércoles 14 se vivirá una noche muy especial, con la sinfónica con la Filarmónica SOIJAr, que realizará un homenaje a Rubén Rada y contará con la participación especial de Nelson Castro.
La Gala Anual Solidaria de la Fundación SOIJAr -Sistema de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Argentina- regresará al Teatro Coliseo, con una noche para toda la familia, que celebrará el talento y el encuentro federal. En esta oportunidad presentará SOIJAr Sessions vol I: La fuerza de las Orquestas Infantiles y Juveniles.
La cita será el próximo miércoles 14 de octubre, a las 20:30, en el Teatro Coliseo –Marcelo T. de Alvear 1125, C.A.B.A.- y las entradas estan disponibles a través de Ticketek.
Este año, la Filarmónica SOIJAr -integrada por jóvenes multiplicadores de la música como tesoro personal y comunitario- se amplía con la incorporación de becarios de la Orquesta Infantil Argentina y la Orquesta Juvenil Argentina: un seleccionado de 80 músicos de las 24 jurisdicciones del país, reunidos especialmente para esta experiencia musical, con un repertorio que incluye la Dirección Musical de Ezequiel Fautario.
Durante la gala se realizará un homenaje sinfónico a Rubén Rada, mediante un recorrido por la trayectoria y el legado del músico uruguayo- con una selección de sus canciones llevadas al lenguaje sinfónico, junto a las artistas invitadas Yami Safdie, Julia Zenko, Agustín Bernasconi y Silvina Moreno, la dirección artística y piano de Daniel Vilá y la dirección orquestal de Valeria Atela.
En esta gala anual, habrá un invitado muy especial, Nelson Castro -integrante del Consejo Consultivo de la Fundación SOIJAr- será uno de los artistas invitados de la noche. El periodista, médico y director de orquesta Nelson Castro encabezó -el sábado 1 de agosto de este año- un emotivo concierto solidario en la Iglesia San Agustín de Canning, con el objetivo de recaudar fondos para que la Orquesta de Cámara ARSIS pueda viajar a Francia y representar a la Argentina.
La Fundación SOIJAr impulsa la educación ciudadana, la promoción humana y el desarrollo de las comunidades a través de la música.
El 4 de octubre de 2004, el maestro José Antonio Abreu reconoció la metodología Orquesta-Escuela aplicada por primera vez en Chascomús, como un "fenómeno extraordinario". Desde entonces, SOIJAr ha impulsado encuentros provinciales, regionales y nacionales, fortaleciendo una red que impactó en toda la Argentina.
La recaudación de la Gala Anual Solidaria de Fundación SOIJAr hace posible la inclusión social a través de la educación musical para niñas, niños, adolescentes y jóvenes integrantes de 589 orquestas, coros y ensambles de las 24 jurisdicciones.
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