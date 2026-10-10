El miércoles 14 se vivirá una noche muy especial, con la sinfónica con la Filarmónica SOIJAr, que realizará un homenaje a Rubén Rada y contará con la participación especial de Nelson Castro.

La Gala Anual Solidaria de la Fundación SOIJAr -Sistema de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Argentina- regresará al Teatro Coliseo, con una noche para toda la familia, que celebrará el talento y el encuentro federal. En esta oportunidad presentará SOIJAr Sessions vol I: La fuerza de las Orquestas Infantiles y Juveniles.

La cita será el próximo miércoles 14 de octubre, a las 20:30, en el Teatro Coliseo –Marcelo T. de Alvear 1125, C.A.B.A.- y las entradas estan disponibles a través de Ticketek.

Este año, la Filarmónica SOIJAr -integrada por jóvenes multiplicadores de la música como tesoro personal y comunitario- se amplía con la incorporación de becarios de la Orquesta Infantil Argentina y la Orquesta Juvenil Argentina: un seleccionado de 80 músicos de las 24 jurisdicciones del país, reunidos especialmente para esta experiencia musical, con un repertorio que incluye la Dirección Musical de Ezequiel Fautario.

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Durante la gala se realizará un homenaje sinfónico a Rubén Rada, mediante un recorrido por la trayectoria y el legado del músico uruguayo- con una selección de sus canciones llevadas al lenguaje sinfónico, junto a las artistas invitadas Yami Safdie, Julia Zenko, Agustín Bernasconi y Silvina Moreno, la dirección artística y piano de Daniel Vilá y la dirección orquestal de Valeria Atela.

En esta gala anual, habrá un invitado muy especial, Nelson Castro -integrante del Consejo Consultivo de la Fundación SOIJAr- será uno de los artistas invitados de la noche. El periodista, médico y director de orquesta Nelson Castro encabezó -el sábado 1 de agosto de este año- un emotivo concierto solidario en la Iglesia San Agustín de Canning, con el objetivo de recaudar fondos para que la Orquesta de Cámara ARSIS pueda viajar a Francia y representar a la Argentina.

La Fundación SOIJAr impulsa la educación ciudadana, la promoción humana y el desarrollo de las comunidades a través de la música.

El 4 de octubre de 2004, el maestro José Antonio Abreu reconoció la metodología Orquesta-Escuela aplicada por primera vez en Chascomús, como un "fenómeno extraordinario". Desde entonces, SOIJAr ha impulsado encuentros provinciales, regionales y nacionales, fortaleciendo una red que impactó en toda la Argentina.

La recaudación de la Gala Anual Solidaria de Fundación SOIJAr hace posible la inclusión social a través de la educación musical para niñas, niños, adolescentes y jóvenes integrantes de 589 orquestas, coros y ensambles de las 24 jurisdicciones.

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