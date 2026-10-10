En esta gala anual, habrá un invitado muy especial, Nelson Castro -integrante del Consejo Consultivo de la Fundación SOIJAr- será uno de los artistas invitados de la noche. El periodista, médico y director de orquesta Nelson Castro encabezó -el sábado 1 de agosto de este año- un emotivo concierto solidario en la Iglesia San Agustín de Canning, con el objetivo de recaudar fondos para que la Orquesta de Cámara ARSIS pueda viajar a Francia y representar a la Argentina.

La Fundación SOIJAr impulsa la educación ciudadana, la promoción humana y el desarrollo de las comunidades a través de la música.

El 4 de octubre de 2004, el maestro José Antonio Abreu reconoció la metodología Orquesta-Escuela aplicada por primera vez en Chascomús, como un "fenómeno extraordinario". Desde entonces, SOIJAr ha impulsado encuentros provinciales, regionales y nacionales, fortaleciendo una red que impactó en toda la Argentina.

La recaudación de la Gala Anual Solidaria de Fundación SOIJAr hace posible la inclusión social a través de la educación musical para niñas, niños, adolescentes y jóvenes integrantes de 589 orquestas, coros y ensambles de las 24 jurisdicciones.