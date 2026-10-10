Heredero de una tradición que encontró entre los primeros inmigrantes ucranianos, que llegaron a la Argentina entre fines del siglo XIX e inicios del XX, a sus iniciadores locales, el grupo fue un emergente natural de deseo de convertir en un espectáculo artístico aquello que la comunidad cultivaba en reuniones familiares y sociales.

La visita a nuestro país, en 1949, de Vasyl Avramenko, considerado el gran difusor de la danza folclórica ucraniana en todo el mundo, abrió un nuevo capítulo en el desarrollo del arte coreográfico ucraniano en esta parte del mundo. Con sus cursos, el actor, bailarín, coreógrafo, maestro de ballet, director y productor de cine ucraniano despertó el deseo de mejorar la práctica de la danza popular y el impulso, en la Asociación Ucrania de Cultura “Prosvita”, para comenzar a escribir una historia que 65 años después sigue sumando nuevas páginas.

El Teatro Colón, el Coliseo, el Nacional Cervantes, los teatros Avenida, San Martín, Astral, Presidente Alvear, el Auditorio Belgrano y muchas otras salas porteñas, junto con centenares de escenarios de todo el país, además, de Brasil, Paraguay y Ucrania, fueron y son testigos de una exitosa trayectoria marcada por una notable evolución técnica y la incorporación de nuevas coreografías que reflejan el signo de los tiempos.

Fundada por inmigrantes ucranianos el 1 de Agosto de 1924, la AUC Prosvita nació con la misión de preservar, difundir y popularizar la cultura ucraniana en la Argentina, a través de la transmisión a las nuevas generaciones del idioma, costumbres y valores que componen la identidad de quienes llegaron desde Ucrania para radicarse en nuestro país.

Hoy, ese compromiso se refleja en el trabajo institucional que sostiene a sus filiales activas en todo el país y en la diversidad de actividades que dan vida a nuestra asociación -escuelas de idioma ucraniano, la Biblioteca y Centro Documental “Prometeo”, coros, conjuntos de danzas folclóricas, talleres de bordado, cocina típica y distintos espacios de encuentro, formación y producción cultural-, y en la tarea de visibilizar y reflejar la actualidad de Ucrania en la sociedad argentina, más allá de las fronteras institucionales y comunitarias.