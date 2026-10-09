La experiencia también se vivirá en el universo digital porque el Streams Telefe acompañará cada emisión en vivo con un React especial junto a Juli Castro y Mernuel, todos los viernes desde las 21, para comentar y reaccionar en tiempo real a todo lo que suceda en la cocina más famosa.

Producido por Telefe junto a Boxfish, y con el formato distribuido internacionalmente por Banijay Rights, MasterChef Junior llega renovado para celebrar la pasión por la cocina, la alegría de aprender y el talento de sus pequeños protagonistas.