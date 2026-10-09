La cocina más famosa abre sus puertas a nueva generación de grandes pequeños cocineros, con 12 participantes y la participacion de Ian Lucas como jurado.
La cocina más famosa se prepara para recibir a una nueva generación de talentos, a partir del próximo viernes de la semana próxima a las 21.30, MasterChef Junior llegará a las pantallas de Telefe y a HBO Max con una edición llena de emoción, creatividad, desafíos y mucha diversión.
En esta tercera edición, con Vero Lozano en la conducción, participarán 12 niños y niñas -fanáticos de la cocina- que se convertirán en los grandes protagonistas de los desafíos más sorprendentes.
Del otro lado de las hornallas estarán Germán Martitegui, Maru Botana e Ian Lucas, quienes tendrán la difícil misión de evaluar cada preparación, acompañar a los participantes y descubrir quiénes tienen todo lo necesario para convertirse en los próximos grandes talentos de la cocina.
A través de una alianza estratégica, MasterChef Junior se podrá disfrutar en simultáneo en Telefe y HBO Max y al día siguiente de cada emisión, la competencia llegará a la pantalla de TNT y luego -a la semana siguiente, - los episodios desembarcarán en la pantalla de Discovery Home & Health (H&H), a través de maratones especiales. Además, todos los episodios completos emitidos estarán disponibles en la plataforma de HBO Max.
La experiencia también se vivirá en el universo digital porque el Streams Telefe acompañará cada emisión en vivo con un React especial junto a Juli Castro y Mernuel, todos los viernes desde las 21, para comentar y reaccionar en tiempo real a todo lo que suceda en la cocina más famosa.
Producido por Telefe junto a Boxfish, y con el formato distribuido internacionalmente por Banijay Rights, MasterChef Junior llega renovado para celebrar la pasión por la cocina, la alegría de aprender y el talento de sus pequeños protagonistas.
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