Gran Hermano 2022: "Alfa" habló de todo y les metieron los perros

Y para terminar su explicación, agregó “Lo eligieron así porque cosas que pasaron en el último tiempo en la casa. Quizás me equivoqué en algunas actitudes, como haber enfrentado a Romina, pero no soy de guardarme las cosas porque hubo cosas que me dolieron, y me dolieron por juego, quiero aclararlo. No tengo nada personal contra nadie de la casa. Ella jugó mejor y yo me quedé afuera”.

Sobre su participación en la casa, Walter Santiago explicó “Nunca me sentí poderoso ni el amo de la casa. Podría haber quedado afuera en la primera placa con Tomás o las que vinieron después. Tengo una forma de ser y cambiarla a los 60 años no es fácil. Soy jodido y cabrón, y si yo digo que algo es de color negro, es negro”.

Cuando del Moro le preguntó por qué cree que Romina se desencantó de él , "Alfa" explicó su punto de vista “Todo se potencia y te olvidás de los micrófonos y las cámaras. Si tengo una discusión con vos, salgo del estudio y se acabó. En la casa todo se potencia porque discutís con alguien y después lo ves en el baño, en la habitación”.

Les metieron los perros

Moro y Caramelo son los dos nuevos integrantes de "Gran Hermano 2022", se trata de dos perros hermanos y mestizos de dos meses y medio que llevaron un alivio y alegría a los siete jugadores, que ahora deberán ocuparse del cuidado y la crianza de cachorros.

Santiago del Moro entró a la casa y les dijo a los jugadores que tenía dos noticias para ellos. “La buena es que la fecha de culminación del programa no se va a modificar por lo que va a pasar a continuación, y para la otra tienen que dirigirse hacia la puerta”.

Mientras los jugadores especularon sobre si ingresaban nuevos competidores o alguno que ya había sido eliminado, Santiago del Moro les dio algunas pistas y les pidió que fueran a la habitación hasta recibir la orden de salir.

Las participantes mujeres decidieron a maquillarse y a ponerse perfume, para darle la bienvenida a "los nuevos", pero cuando salieron se encontraron con los dos perros “Hace 30 días llegaron en adopción a la clínica veterinaria del doctor Gustavo González Marín. Son machitos, vestidos y tienen dos meses y medio. Fueron desparasitados y están ahí para adoptar. Ustedes serán instruidos para la crianza y la manera de cuidarlos” les explicó Santiago del Moro.

“La casa quiere dar un mensaje para que la gente sepa que adoptar está bien, porque además implica menos perros en la calle. La adopción será después del programa o cuando Gran Hermano lo decida” agregó Santiago del Moro y los jugadores decidieron ponerles Moro (en honor al conductor de Gran Hermano) y Caramelo a los cachorritos.